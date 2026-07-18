Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 20 al 24 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo una richiesta di Micaela, che potrebbe sconvolgere la vita di molte persone: vuole che Jimmy vada a vivere con lei. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: la decisione di Micaela

Dopo aver parlato con Jimmy, Micaela prende una decisione che rischia di sconvolgere la vita di molti. La Cirillo vuole riprendersi Jimmy, portandolo via a Niko e a sua sorella Manuela.

La sua scelta arriva dopo aver scoperto che i due hanno deciso di chiamare uno psicologo per aiutare il ragazzo. Inevitabilmente questa sua richiesta fa precipitare l’umore di Niko e Manuela, e mentre lui spera che la ex non faccia sul serio, e il suo sia un semplice capriccio, Manuela teme che la sorella possa davvero stravolgere la loro vita.

Con l’avvicinarsi dell’incontro con lo psicologo, le tensioni aumentano. Quando infine arriva il momento di confrontarsi con lo specialista, Micaela accompagna Jimmy. Al suo rientro, la Cirillo si trova a doversi confrontare con le sue fragilità.

Vacanze bollenti per Rossella e Nunzio nelle prossime puntate Upas

La vacanza in Calabria di Nunzio e Rossella prosegue e il clima rischia di farsi bollente. Quella che avrebbe dovuto essere una pausa gradita per i due, rischia di trasformarsi in un momento di scontro a causa delle incomprensioni. La figlia di Michele riceve – proprio mentre si trova in vacanza – una importante opportunità per una specializzazione all’estero.

Mentre Cammarota si gode il soggiorno senza pensieri, lei si trova davanti a un bivio, con un’occasione a cui è davvero difficile dire di no. Michele spera che la figlia non si lasci sfuggire questa opportunità, mentre lei sembra non trovare mai il momento giusto per parlarne con Nunzio.

La situazione precipita quando Cammarota scopre casualmente ciò che la giovane Saviani non gli ha detto: la sua reazione sarà dura e tra loro ci sarà uno scontro proprio alla vigilia dell’intervento di Rossella al congresso.

Nonostante lo stress tuttavia, le tensioni tra loro sembrano attenuarsi quando – subito dopo aver assistito al congresso – Nunzio riapre con Rossella il discorso sulla proposta fatta dal dottor Marquez.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

L’atmosfera rimane tesa anche tra Massaro e Bice, e questo spinge Cotugno a tornare alla carica.

Rosa intanto, cerca una mediazione con Damiano che le permetta di esaudire il desiderio di Manuel di rivedere lo zio Eduardo.

Marina fa sempre più fatica ad accettare la presenza sempre più pressante di Greta nella vita di Roberto, e finisce per dare a Ferri un ultimatum. Su un altro fronte, Roberto deve affrontare momenti di forte tensione a causa degli scontri con Stefano Mori, che finiscono per coinvolgere inevitabilmente anche Michele.

Alberto continua a cercare un modo per ricucire il suo rapporto con il figlio Gianluca, ma la situazione tra loro sembra ormai compromessa. Anna intanto ha un confronto con sua madre dagli sviluppi imprevedibili.

Ornella riceve un invito da Vanni e – attratta dal suo fascino – inizia a valutare la possibilità di incontrarlo di nascosto da Raffaele.