Ascolti tv venerdì 17 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TIM Summer Hits” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 17 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 17 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM Summer Hits” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: TIM Summer Hits, l’evento tv condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu dedicato alla grande musica dell’estate ha intrattenuto 2.047.000 spettatori pari al 19.4% di share.



Rai 2: Noi, la serie televisiva italiana, creata da Dan Fogelman e diretta da Luca Ribuoli, adattamento italiano della serie americana “This Is Us”, ha incuriosito 304.000 spettatori (2.5%).

Rai 3: La famiglia Leroy, il film di Florent Bernard ha interessato 490.000 spettatori con lo 3.8%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 885.000 spettatori con il 9.2% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 1.474.000 spettatori con uno share del 14.1%.

Italia 1: Chicago Fire, la serie tv statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas ha tenuto col fiato sospeso 788.000 spettatori (share 6.6%).

La7: Le fate ignoranti, il film del 2001 diretto da Ferzan Özpetek, con Margherita Buy e Stefano Accorsi ha appassionato 501.000 spettatori e il 3.9%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha coinvolto 312.000 spettatori pari al 2.5%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 414.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.074.000 spettatori con il 21.8 %;

: spettatori con il %; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.536.000 spettatori con il 25% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 luglio 2026

RAI 1

Capri : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella parte chiamata Start (dalle 16.13 alle 17), 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione (dalle 17.04 alle 17.36) e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5