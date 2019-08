Tutto pronto per la nuova edizione del Festival di Castrocaro 2019 trasmesso in diretta in prima serata su Rai2. Ecco le anticipazioni, i concorrenti in gara e come è possibile votare i giovani talenti della musica italiana.

Festival di Castrocaro 2019, date: ecco quando in tv

Si avvicina la 62esima edizione del Festival di Castrocaro 2019, la kermesse canora di giovani voci che andrà in onda martedì 3 settembre in prima serata su Rai2. A condurre la finale dell’evento, trasmesso da piazza d’Armi a Terra del Sole (frazione di Castrocaro), saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La diretta della finale dell’evento canoro sarà trasmessa non solo su Rai2, ma anche su Rai Radio 2 con i commenti di Ema Stoccolma, ex concorrente di Pechino Express.

Festival di Castrocaro 2019, i finalisti

Dopo una serie di selezioni, avvenute in tutta Italia, dieci sono i finalisti arrivati alla serata finale della kermesse canora. Saranno loro ad esibirsi dal vivo sul palcoscenico di piazza d’Armi a Terra del Sole e saranno accompagnati da una band.

Ecco i nomi dei 10 finalisti:

Alfredo Bruno (26 anni, di Rende-Cs),

(26 anni, di Rende-Cs), Anita Guarino in arte Anita (20 anni, di Pomezia-Rm);

(20 anni, di Pomezia-Rm); Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino-Bs);

(21 anni, di Cazzago S. Martino-Bs); Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi-Ct);

(18 anni, di Nicolosi-Ct); Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino);

(25 anni, di Torino); Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano-Pi);

(21 anni, di Vico Pisano-Pi); Nicole Frendo (17 anni, di Malta);

(17 anni, di Malta); Riad Souala (23 anni, di Vicenza);

(23 anni, di Vicenza); Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali-Ct);

(17 anni, di Mascali-Ct); Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria).

Festival di Castrocaro 2019: come si vota

A votare i dieci giovani finalisti del Festival di Castrocaro sarà una giuria composta da esperti di musica. A presiedere la giuria di qualità ci sarà Simona Ventura, reduce dalla conduzione di The Voice of Italy 2019. In giuria possiamo anticiparvi la presenza di Elodie, ex cantante di Amici, e Andre Delogu.

Chi riuscirà a vincere il concorso di Castrocaro 2019? Ricordiamo che in passato da questa kermesse sono nati grandi star della musica italiana del calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek, Fiorella Mannoia e Zucchero!