Nuovi progetti di coppia per Belen e Stefano: la coppia, dopo il ritorno di fiamma, è pronta per presentarsi al timone di un programma televisivo. I due presenteranno il Festival di Castrocaro 2019, come annunciato da Lucio Presta ai microfoni di AdnKronos: “La prima edizione del Festival di Castrocaro sarà condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino“. Non ci saranno solo loro due, Presta infatti aggiunge: “Simona Ventura sarà presidente di giuria“. La conduttrice di The Voice of Italy prosegue dunque la sua collaborazione con la seconda rete.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme al Festival di Castrocaro 2019: quando in tv

Belen e Stefano saranno i conduttori del Festival di Castrocaro 2019. La finalissima della competizione canora ritornerà in televisiva grazie allo splendido lavoro di Lucio Presta. Il famoso agente è riuscito a trovare un accordo con Rai e Radio Due per trasmettere la finale in diretta da Castrocaro Terme.

Tra i volti noti ci sarà anche Simona Ventura nelle vesti di presidente di giuria. La finale andrà in onda martedì 3 settembre 2019 su Rai Due. I due conduttori non saranno da soli sul palco: si vocifera, infatti, che la showgirl argentina sia in dolce attesa. La coppia annuncerà l’arrivo del secondogenito sul palco di Castrocaro Terme?

Festival di Castrocaro: la storia

Il Festival di Castrocaro è una competizione canora nata alla fine degli anni Cinquanta. Il festival ha raggiunto il picco di successo negli anni Settanta e Ottanta. La competizione canora ha messo in mostra cantanti del calibro di Iva Zanicchi, Caterina Caselli, Fiorella Mannoia e tante altre ancora. Il vincitore firmava un contratto discografico ed otteneva l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo.

Lucio Presta vuole ridare lustro al festival e ai microfoni di AdnKronos rivela: “Ho deciso un po’ di tempo fa di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni”