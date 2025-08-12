Nella notte di San Lorenzo Loredana Bertè e Renato Zero si sono ritrovati in un lungo abbraccio sul palcoscenico de La Spezia scrivendo una nuova pagina della loro vita. I due artisti si sono riabbracciati dopo quasi 30 anni di silenzio.

Loredana Bertè e Renato Zero hanno fatto pace

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso di Loredana Bertè e Renato Zero che da amici e compagni inseparabili in un momento della loro vita sono diventati degli estranei. 28 anni di silenzio, di parole non dette, abbracci negati e canzoni inesplorate. Il 10 agosto del 2025, nella notte di San Lorenzo, due stelle del firmamento musicale italiano si sono ritrovate sullo stesso palcoscenico per un incontro destinato ad entrare nella storia della nostra musica. Durante il concerto di La Spezia del “50 da Ribelle – Tour 2025” di Loredana Bertè, Renato Zero si è presentato a sorpresa sul palcoscenico per riabbracciare la sua cara amica dopo quasi 30 anni. “Loredana, un mito! Siamo i migliori anni della nostra vita” – ha detto il cantautore romano abbracciando la sua amica come non faceva da tempo.

Un momento di grande emozione che commosso tutti: a cominciare dal pubblico presente a La Spezia fino ai due cantanti che sono sempre stati legati da un’amicizia profonda e speciale. Amici per la pelle, Renato e Loredana si sono conosciuti quando erano entrambi giovanissimi e alla ricerca del successo. Con loro c’era anche l’indimenticabile Mimì, Mia Martini. Dopo anni di grande amicizia e collaborazione però Renato e Loredana sono arrivati ai ferri corti nel 1996 per divergenze artistiche e professionali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Loredana Bertè e Renato Zero perchè avevano litigato

Cosa è successo tra Loredana Bertè e Renato Zero e perchè avevano litigato? Tutto risale al 1996 durante una registrazione di un disco. La Bertè trascorse diversi mesi a casa di Renato per la registrazione di un disco mai pubblicato per divergenze artistiche. Fin qui nulla di strano se non fosse che la Bertè arrivò a denunciare Zero per averle chiesto 100 milioni delle vecchie lire per la restituzione dei brani registrati. “Due mesi sono stata ‘sequestrata’ a casa di Renato a Roma. Studio suo, fonico suo, ma le canzoni sono mie. Quindi a un certo punto, quando non si riusciva più a parlare, siamo stati costretti a urlare. Renato non capisce di rock e l’ho dovuto denunciare perché io non posso lavorare per colpa di Renato ed è una situazione gravissima” – raccontò la cantante di Bagnara Calabra.

Non solo, la Bertè aggiunse: “ero esterrefatta: dagli amici non ti aspetti una cosa simile“. Per quasi 30 anni i due artisti sono rimasti lontani anche se non sono mancati i tentativi di riavvicinamento andati tutti male. Qualcosa è cambiato negli ultimi anni quando la Bertè in diverse occasioni, compresa l’intervista di Belve, ha teso un mano all’ex amico dichiarando: “Renato Zero mi manca molto, dipende da lui. Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto“. Alla fine Renato Zero ha deciso di accogliere la mano di Loredana siglando, proprio sul palcoscenico, una pace attesa da troppi anni.