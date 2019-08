Simona Ventura torna in tv con “La domenica ventura“, il nuovo appuntamento di Rai2 dedicato al calcio. Stando alle prime indiscrezioni trapelate dal settimanale Chi, la tigre di Chivasso potrebbe ritrovarsi in studio tra gli opinionisti l’ex marito Stefano Bettarini.

Simona Ventura e Stefano Bettarini a La domenica Ventura?

Sono in corso le trattative per portare Stefano Bettarini nel parterre degli opinionisti de “La domenica Ventura”, il nuovo programma di Simona Ventura su Rai2. Dopo il successo di “The Voice of Italy 2019”, la Ventura torna al suo primo amore: il calcio. Alzi la mano chi non ha mai visto una puntata di “Quelli che il calcio”, il programma condotto con grandissimo per dieci anni su Rai2.

SuperSimo torna così su Rai2 a parlare di calcio con “La domenica Ventura”, uno dei programmi novità dei Palinsesti Rai 2019-2020. Un ritorno che ha visto alcune sue colleghe reagire con dei velati attacchi. E’ il caso di Paola Ferrari, tornata alla guida de “La Domenica Sportiva” che, al settimanale Chi, ha dichiarato:

Dovrei vedere il suo programma: sicuramente lei è la più brava conduttrice che ci sia per alcuni programmi, ma devo vedere come affronterà questa sfida. Di certo sarà divertente, ma non riesco a capire la connessione fra “Temptation Island Vip”, che ha condotto lo scorso anno, e un programma sul calcio.

Simona Ventura divisa tra “The Voice”, “Il collegio 4” e “Music Farm”

Dichiarazioni a cui la Ventura non ha replicato, considerando che la conduttrice si è sempre dimostrata all’altezza di ogni situazione senza dimenticare che in passato ha sempre lavorato e argomento di calcio. Polemiche a parte, “La Domenica Ventura” dovrebbe andare in onda dalle ore 12.00 fino alle 13.00 circa su Rai2 poco prima della messa in onda del telegiornale e sarà targato RaiSport.

A parte l’impegno ‘domenicale”, Simona Ventura sarà una delle indiscusse protagoniste della prossima stagione Rai. Diversi gli impegni televisivi su Rai2 per la Ventura che prossimamente diventerà la voce narrante delle avventure dei protagonisti de Il Collegio 4, sostituendo così Giancarlo Magalli. Ma non finisce qui, visto che SuperSimo nel 2020 dovrebbe condurre la prossima edizione di “The Voice of Italy” e il possibile ritorno di “Music Farm”, il reality show dedicato a vecchie glorie della musica italiana.