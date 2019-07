Tutto pronto per la nuova edizione de Il Collegio, il reality show che nelle passate edizioni ha avuto un successo clamoroso. Durante la presentazione dei palinsesti autunnali, la Rai ha annunciato la nuova edizione de Il Collegio 4. Il reality show quest’anno raddoppierà con le avventure non solo dei figli, ma anche dei genitori. La voce narrante, invece, non sarà più di Giancarlo Magalli. Di seguito tutte le informazioni su Il Collegio 4.

Il Collegio 4, il reality show raddoppia

Splendida notizia per i fan de Il Collegio: il reality show, campione d’ascolti nella scorsa edizione, quest’anno raddoppierà. Oltre alla nuova edizione de Il Collegio 4, infatti, ci sarà Il Collegio in famiglia e i protagonisti saranno i genitori, che negli anni Ottanta erano dei teenager. Una produzione inedita e coraggiosa, ma i numeri del reality show fanno ben sperare a Rai Due e in generale ai vertici della rete pubblica.

La nuova edizione de Il Collegio 4 sarà ambientata negli anni Ottanta, precisamente nel 1982. Gli alunni del Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco dovranno dire addio temporaneamente ai social network e dovranno immergersi nell’atmosfera dei ruggenti anni Ottanta. Il reality show prenderà il via da Ottobre su Rai Due e andrà in onda di martedì.

Il Collegio 4, la voce narrante sarà di Simona Ventura

La nuova edizione de Il Collegio 4 dovrà dire addio a Giancarlo Magalli. La voce narrante non sarà più la sua, ma passerà a Simona Ventura. La conduttrice, ritornata in Rai dopo l’esperienza nella rete del Biscione, vuole prendere proprio tutto e adesso presterà la voce anche alla nuova edizione del reality show.

A questo punto non sappiamo se la produzione de Il Collegio cambierà il format, apportando delle modifiche ad hoc per Simona Ventura, oppure se la voce narrante resterà come nelle scorse edizioni solamente una voce fuori campo. In questo caso, la storica conduttrice non dovrebbe figurare durante le puntate della quarta edizione del reality show di Rai Due.