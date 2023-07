Federica Pellegrini è in dolce attesa. La campionessa di nuoto ha confermato la gravidanza con un video social in compagnia del marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio social

“We’ll take it back“. Con queste parole scritte sulla pancia Federica Pellegrini ha annunciato la sua prima gravidanza. La campionessa di nuoto ha scelto un modo bizzarro chiamando in causa la nuotatrice Mollie O’Callaghan che, dopo 14 anni di dominio incontrastato, l’ha superata riuscendo a battere di 13 centesimi il suo record nei 200 stile libero. Per questo motivo la Pellegrini si è scritta sulla pancia “we’ll take it back”, ossia “ma lo riprenderemo”, alludendo proprio al record mondiale perso. Nel video sul finale spunta anche il marito e compagno Matteo Giunta. A confermare anche una semplice emoticon con una donna incinta.

Le voci di una possibile gravidanza di Federica Pellegrini si rincorrevano da giorni. La campionessa, avvistata a Ponza in vacanza con il marito Matteo Giunta, aveva insospettito per le sue forme più rotonde. In particolare ad attirare l’attenzione dei più curiosi un pancino leggermente più sporgente che ha fatto pensare alla possibilità di una gravidanza. Non solo, anche il marito Matteo Giunta si è divertito lasciando indizi e messaggi del tipo: “amori miei buongiorno” parlando al plurale!

Ecco il video social di Federica Pellegrini che conferma la gravidanza:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini e la gravidanza: “Figli? Se non dovessero venire non mi sentirò meno realizzata”

La notizia della gravidanza di Federica Pellegrini circolava da giorni, ma la campionessa a La Repubblica aveva smentito. “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero” – le parole della campionessa di nuoto che ha cercato di depistare la stampa e i più curiosi. Del resto non è la prima vota che, dopo il matrimonio con Matteo Giunta, la Pellegrini ha dovuto smentire diverse gravidanze affibbiatele dalla stampa.

Ospite di Fabio Fazio, la campionessa aveva precisato parlando di gravidanza: “questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita… Se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque“.

Anche ai suoi follower più curiosi aveva più volte precisato: “figli? Se non dovessero venire non mi sentirò meno realizzata” – pur confessando però di essere pronta a diventare mamma. Un sogno diventato realtà!