Il grand-final dell’Eurovison Song Contest 2021, che ha decretato la vittoria dei Maneskin con il brano vincitore di Sanremo 2021, Zitti e buoni, ha dato vita ad una polemica, che accusa la band glam-rock capitolina di uso, abuso di sostanze stupefacenti e inneggio alla droga. A farla esplodere è un video circolante in rete, per cui la diretta competitor all’evento, la Francia, ha persino chiesto la squalifica dalla competizione dell’Italia. A difendere i vincitori capitolini dell’evento è ora il paroliere Cristiano Malgioglio.

Eurovision 2021, Maneskin hanno sniffato? Scatta la polemica

L’Eurovision Song Contest 2021 ha decretato la vittoria dei Maneskin, che nella puntata-evento del 22 maggio 2021 hanno presentato per l’occasione il brano vincitore di Sanremo 2021, sfoderando il loro inconfondibile glam-rock. All’Ahoy Arena di Rotterdam, l’Italia ha sbaragliato la concorrenza degli altri Paesi in Europa, non solo con la vittoria finale dell’evento ma anche aggiudicandosi il premio Eurostory Best Lyrics Award 2021 come il miglior testo della competizione per il brano rappresentante dell’Italia, Zitti e buoni.

A supportare la band all’evento sono stati non solo i fan provenienti da ogni parte del mondo, ma anche personaggi noti, tra cui Chiara Ferragni e Fedez che hanno attivato una campagna social chiedendo in rete di votare con il codice 24 per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021.

Una campagna a cui però si sono aggiunte delle aspre critiche sulla band, che in particolare tacciano il gruppo di non essere stati all’altezza dell’evento e soprattutto di aver sniffato all’evento droga. Una durissima accusa quest’ultima, mossa in particolare da parte della Francia, che insieme alla Svizzera era data per favorita alla vittoria dell’Eurofestival dalle giurie dell’evento ancor prima che il televoto portasse alla vittoria l’Italia.

Eurovision, Cristiano Malgioglio interviene

La polemica nasce attorno ad un video circolante nel web che immortala il gruppo negli istanti successivi alla loro vittoria e il frontman Damiano sembra appoggiare il viso ad un tavolo, immagini che hanno lasciato intendere che il cantante volesse sniffare sul tavolo della droga.

Ma alle accuse non si sono fatte attendere le dichiarazioni dei Maneskin, che tra le Instagram stories hanno tenuto a chiarire di essere contro l’uso delle droghe nonché pronti a sottoporsi ad opportuni test sulle droghe, a testimonianza di quanto prima dichiarato: “Siamo davvero CONTRO le droghe e non abbiamo mai usato cocaina. Siamo pronti per fare i test perché non abbiamo niente da nascondere”.

A difenderli ci ha pensato ben presto Cristiano Malgioglio, attraverso un messaggio pubblico diventato virale nel web in queste ore: “Incredibile, quello che ho letto su un sito francese su Damiano dei Maneskin! Che triste! Forse si saranno vendicati, perché ho distrutto la loro canzone francese dal sapore antico e priva di originalità? Abbiamo vinto, rassegnatevi! W il rock!”.

Chissà, quindi, se basterà la difesa dell’ex Gf vip e paroliere a placare la polemica in corso sui Maneskin.

Cristiano Malgioglio si spoglia in diretta, per l’Eurovision

Nel ruolo di commentatore speciale, in occasione della diretta su Rai 1 dell’Eurovision Song Contest 2021, Cristiano Malgioglio aveva promesso che sarebbe finito in mutande se i Maneskin si fossero rivelati vincitori dell’Eurofestival. Promessa che il paroliere ha alla fine mantenuto, sfoggiando dei boxer bianchi con tanto di tricolore italiano in bella vista. Le immagini dello striptease di Malgioglio, intanto, sono diventate virali in rete in poco tempo, mandando in visibilio il popolo del web.