I Maneskin sono i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni“. La band capitanata da Damiano colora di “bianco verde e azzurro” il cielo di Rotterdam e riporta la manifestazione canora europea a trent’anni dalla vittoria di Toto Cutugno con “Insieme”.

Eurovision Song Contest 2021: il trionfo dei Maneskin

“Vogliamo solo dire all’Europa, a tutti, Rock’n’roll never die, il Rock and Roll non morirà mai!“. Con queste parole i Maneskin vincono all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Zitti e buoni” mettendo d’accordo davvero tutti. Dopo il grandissimo successo alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, la band rock capitanata da Damiano è riuscita in una impresa davvero difficilissima: quella di riportare l’Italia sul tetto della musica europea.

Un trionfo per alcuni pre-annunciato visto che il brano è il più ascoltato su Spotify da settimane per quanto concerne i brani in gara all’Eurovision. La band, nonostante il voto “contrario” di alcuni stati europei, è riuscita a ribaltare il risultato grazie al televoto che li ha piazzati al primo posto lasciandosi alle spalle la Svizzera e la Francia.

In tanti in Italia hanno sostenuto la band nata a X Factor che durante la finale dell’Eurovision hanno potuto contare sul supporto di Emma Marrone, ma anche di Fedez che ha scritto: “Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard Fuoco #Escita2021“. Che dire, il voto di Chiara Ferragni anche questa volta ha giocato un ruolo importantissimo visto che la influncer da 24milioni di follower ha invitato tutti a votarli “Ragazzi dovete votare 24 per i Maneskin all’Eurovision”. Non solo, anche Vasco Rossi è intervenuto per supportare la band romana.

Un trionfo per l’Italia e la musica italiana figlia dei tempi e dei nostri anni. Un trionfo meritato per i Maneskin che, giovanissimi, hanno accolto tra le lacrime un premio che più di ogni altro segnerà la loro carriera artistica.

Da domani si comincerà a pensare dove organizzare la prossima edizione dell’Eurovision 2022 che si svolgerà in Italia! Tutto questo solo grazie ai Maneskin!