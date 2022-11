In arrivo su Rai 1 una fiction dedicata al rapimento di Aldo Moro. “Esterno Notte” – questo il titolo – è stato scritto da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino. Andrà in onda in tre prime serate di cui vi diamo anche le anticipazioni. Scopriamo qualche dettaglio in più: la trama, il cast e quando in tv.

Esterno Notte, il racconto del rapimento di Aldo Moro dalle Brigate Rosse: quando in tv

La Serie evento suddivisa in tre prime serate appartiene al genere “Drama” e andranno in onda lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre su Rai1. La serie tv è diretta da Marco Bellocchio primo esperimento del regista con la fiction, che è splendidamente riuscito.

Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France e distributore internazionale: Fremantle.

Dopo il grande successo di pubblico e critica della première internazionale alla settantacinquesima edizione del Festival di Cannes, accolta da dieci minuti di applausi, arriva su Rai1 la grande serie evento scritta e diretta da Marco Bellocchio, che racconta il sequestro di Aldo Moro dal punto di vista dei protagonisti principali della vicenda.

La trama di “Esterno Notte”: di cosa parla?

1978, L’Italia è dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in un’epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo, che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento tra i due partiti più importanti d’Italia.

Proprio nel giorno dell’insediamento del governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l’intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile nel pieno centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI.

Il Cast di “Esterno Notte” serie – evento di Marco Bellocchio

Un cast fatto da grandi interpreti che sono:

Fabrizio Gifuni , che presta il volto al protagonista Aldo Moro,

, che presta il volto al protagonista Aldo Moro, La moglie di Moro, Eleonora interpretato da Margherita Buy ,

, Toni Servillo alias Paolo VI,

alias Paolo VI, Fabrizio Contri nei panni di Giulio Andreotti,

nei panni di Giulio Andreotti, Daniela Marra che presta il volto alla brigatista Adriana Faranda,

Gabriel Montesi nei panni del brigatista Valerio Morucci,

nei panni del brigatista Valerio Morucci, Fausto Russo che interpreta Francesco Cossiga allora Ministro degli interni che come sappiamo poi diventerà Presidente della Repubblica.

La Regia è di Marco Bellocchio.

La storia del rapimento viene raccontata in sei episodi, tre prime serate tv, da un maestro del cinema come Marco Bellocchio. Il quale è una garanzia di successo: già vincitore di cinque David di Donatello e premiato sia con il Leone d’oro alla carriera a Venezia (nel 2011) sia con la Palma d’oro d’onore a Cannes (2021).

Alla vicenda Bellocchio aveva già dedicato il film “Buongiorno, notte” nel 2003. Qui però lo sguardo si allarga: nella serie “Esterno notte”, come suggerisce anche il titolo, il racconto abbraccia tutto quello che accadde fuori dal covo dove era tenuto prigioniero Moro.

Anticipazioni Puntata di lunedì 14 novembre

Prima parte 16 marzo 1978. Nel giorno del voto di fiducia per il IV governo Andreotti, alcuni membri della “colonna romana” delle Brigate Rosse rapiscono in via Fani a Roma Aldo Moro (Fabrizio Gifuni), presidente della Democrazia Cristiana, e fanno una strage uccidendo i cinque uomini della scorta.

Anticipazioni Puntata di martedì 15 novembre

Seconda parte Mentre Aldo Moro (Fabrizio Gifuni) è nelle mani delle Brigate Rosse, Paolo VI (Toni Servillo), amico della famiglia, segue con attenzione la vicenda; il Pontefice, malato, deve rinunciare alla Via Crucis. Intanto il dubbio comincia a insinuarsi nella mente della terrorista Adriana Faranda.

Anticipazioni Puntata di giovedì 17 novembre

Terza e ultima parte Eleonora Moro (Margherita Buy) tenta invano di ottenere la liberazione del marito Aldo Moro confrontandosi con i suoi colleghi di partito e papa Paolo VI. La posizione prevalente però è quella della linea dura contro le Brigate Rosse, che non prevede trattative.