Tra le serie tv turche più amate dal pubblico italiano c’è sicuramente Tradimento (Aldatmak). La soap con Vahide Perçin nei panni della giudice Güzide Özgüder ha dimostrato, in questi mesi di programmazione, di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano. Dopo un meritato periodo di vacanza, le vicende degli Yenersoy si preparano a tornare sui nostri teleschermi. Quando tornerà su Canale 5 Tradimento e quali novità ci attendono?

Tradimento tornerà a settembre su Canale 5

L’annuncio che informava i fans che Tradimento sarebbe andato in ferie, ha suscitato molto malumore tra gli appassionati della dizi turca. La serie tv seguitissima ha infatti conquistato nei mesi scorsi il cuore di moltissime persone, ansiose di scoprire come andrà a finire.

L’attesa però sta per finire, e Tradimento tornerà a tenerci compagnia a partire da settembre su Canale 5. La data ufficiale ancora non c’è, ma sul portale Mediaset è stato riportato che la serie riprenderà subito dopo l’estate, per il gran finale Tradimento.

Tradimento andrà in onda in prime time?

Con l’approssimarsi del ritorno di Tradimento, è iniziata a circolare in rete la voce che la serie tv verrà spostata nella fascia serale di Canale 5. Quanto c’è di vero in questa notizia? Al momento non si hanno notizie ufficiali sul cambio palinsesto Mediaset, ma appare abbastanza probabile che i vertici di Cologno Monzese possano optare per la fascia di prime time.

Ciò permetterebbe di non modificare la programmazione del palinsesto pomeridiano, che vede la nuova serie turca “Forbidden fruit” (chiamata a sostituire la “cugina” nel periodo estivo), e di protrarre le puntate di Tradimento e giungere al gran finale della seconda stagione ad autunno inoltrato. Ricordiamo infatti che – dopo la seconda stagione – la serie turca con Vahide Perçin chiuderà definitivamente i battenti. In patria non è stata prevista una terza stagione Tradimento, e con le scene finali del secondo capitolo calerà definitivamente il sipario su una serie che ha confermato (ancora una volta) il successo delle dizi turche in Italia.

Curiosi di conoscere qualcosa di più sulla nuova programmazione Mediaset Tradimento, o di conoscere le anticipazioni finali in anticipo? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news.