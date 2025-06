Dopo averci tenuto compagnia per diversi mesi 7 giorni su 7, la soap turca Tradimento va in ferie. A partire da lunedì 30 giugno la serie tv con Vahide Perçin si prenderà una pausa estiva, per poi tornare a settembre con gli episodi che segneranno il gran finale di sempre.

Variazione palinsesto Mediaset, Tradimento sospesa in daytime

Come sempre accade in vista dell’estate, il palinsesto Mediaset subisce importanti modifiche, dando alla serie tv turca che sta riscuotendo un grande successo di pubblico una meritata pausa estiva. Tradimento lascia quindi il daytime di Canale 5 a partire da lunedì 30 giugno, dopo aver abbandonato già dallo scorso venerdì lo slot orario serale.

A prendere il posto di Tradimento il venerdì sera è stata un’altra soap turca di successo, ovvero La notte nel cuore (che ha raddoppiato l’appuntamento settimanale). Nel daytime feriale di Canale 5 arriverà invece un prodotto assolutamente nuovo per i telespettatori italiani. Dal 30 giugno subito dopo Beautiful vedremo infatti gli episodi di Forbidden Fruit. Il nuovo serial drammatico turco promette di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare anche i fans italiani.

Perché Tradimento viene sospesa?

I dati auditel dimostrano che la dizi turca è molto amata dal pubblico italiano. Ma allora perché è stata sospesa in versione serale e – da lunedì 30 giugno – non andrà più in onda neppure in daytime? I motivi di questa decisione dei vertici di Cologno Monzese sono da ricercare proprio nei numeri, decisamente importanti, che il serial ha fatto registrare in questi mesi, e al fatto che con questa seconda stagione si concluderanno definitivamente le vicende della giudice Güzide & Co.

Non ci sarà Tradimento 3, e con gli ultimi episodi di questo capitolo la soap chiuderà definitivamente i battenti. Ovviamente le ultime battute saranno ricchissime di colpi di scena, e promettono di tenerci con il fiato sospeso. Alla luce di tutto ciò, i vertici del Biscione hanno deciso di salvaguardarle e non sprecarle in un periodo in cui la maggior parte degli italiani potrebbero essere in ferie. Ciononostante – come sempre accade – Mediaset ha pensato anche a chi rimane a casa, inserendo nello slot pomeridiano di Canale 5 un’altra serie turca: Forbidden Fruit.

Tradimento, quando tornerà su Canale 5?

Per ritrovare i nostri beniamini dovremmo attendere settembre, quando Tradimento 2 tornerà sui nostri teleschermi con le ultime puntate prima del gran finale di sempre.

Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime news della vostra soap del cuore, e per scoprire con noi qualcosa di più sul finale Tradimento che promette di tenerci con il fiato sospeso fino all’ultimo ciak.