Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta dell’undicesima puntata del 22 aprile, cosa succederà?

Mercoledì 22 aprile 2026 dalle ore 22.00 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. L’appuntamento, solitamente previsto per il martedì sera, è slittato come vi avevamo annunciato per lasciare spazio alla diretta della semifinale di ritorno Inter-Como di Coppa Italia 2026. Ma passiamo alla diretta del GF VIP 2026 di stasera che si preannuncia davvero scoppiettante! Dopo il trionfo di Antonella Elia votata dal pubblico come prima finalista di questa edizione, non sono mancati confronti nella casa del GF VIP. In primis Paola Caruso che già durante la proclamazione della finalista aveva lamentato il suo dissenso nei confronti del voto del pubblico. La stessa sera la ex Bonas di Avanti un Altro non ha voluto festeggiare la vittoria di Antonella Elia precisando: «La porto in tribunale. io non brindo per nessuno. E’ uno schifo quello che è successo stasera».

Anche Alessandra Mussolini continua a dividere gli animi, dentro e fuori la casa. In questi giorni Alessandra ha avuto un nuovo scontro con Renato che, in seguito al battibecco, si è rifugiato in giardino per sfogarsi. Marco l’ha raggiunto invitandolo a non dare peso alle parole della Mussolini e a riderci su: «non ti preoccupare, non farti un senso di colpa. Torna a essere il giullare, il “pazzo di Shakespeare” che sei sempre stato». A quel punto è arrivata Francesca Manzini che ha descritto la Mussolini come una “giocatrice di scacchi“. A darle seguito anche Paola Caruso che ha aggiunto: «perchè non si fa il suo gioco? Attaccarsi a questa cosa è sminuente per lei… Sarà ricordata solo per questo, e lei è molto di più». Anche Raul è dello stesso parere: “è una strategia di gioco“. Intanto proprio la Manzini e la Mussolini sono state protagoniste di un duro confronto.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 22 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini? Alla chiusura del televoto il concorrente vip meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi online Adriana Volpe è la concorrente più salvata dal pubblico con una percentuale variabile tra il 48% e 62%. A seguire Alessandra Mussolini con un indice compreso dal 21% al 35%, mentre Paola Caruso racimola circa il 7% dei voti.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: