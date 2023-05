Ha avuto luogo ieri, 1 maggio 2023 il consueto appuntamento con il concerto del Primo Maggio, evento musicale che da otre trent’anni unisce il mondo del lavoro con quello della musica e dei giovani. Tra i cantanti che sono saliti sul palco, allestito come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, c’è anche Emma Marrone, che commossa legge una poesia di Virginia Woolf dal titolo “Resta viva”, un omaggio che la cantante ha dedicato al suo papà recentemente scomparso.

Emma ricorda il padre al Concerto del Primo Maggio con una poesia di poesia di Virginia Woolf

“Resta viva” è la poesia di Virginia Woolf che Emma Marrone legge sul palco del concerto del Primo Maggio 2023, evento che ha avuto luogo ieri in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, e che è stato condotto da Ambra Angiolini insieme a Fabrizio Biggio, spalla di Rosario Fiorello nella trasmissione mattutina Viva Rai2!.

I versi di Emma Marrone

“Qualunque cosa succeda, resta viva. Non morire prima di essere morta davvero”. Recita la Marrone sul palco, non nascondendo anche un pizzico di commozione. “C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, ed è la vita stessa”.

I versi decantanti da Emma sono stati una vera e propria dedica alla platea, al pubblico, ma anche a se stessa e alla sua famiglia dopo il lutto che l’ha colpita con la perdita del padre Rosario. “Ciao mamma, ciao Francesco, ciao papà”, ha concluso Emma al termine della sua applauditissima esibizione.

Testo e video di “Resta viva” poesia di Virginia Woolf citata da Emma Marrone

Ecco, di seguito, il testo della poesia dal titolo “Resta viva” di Virginia Woolf citata da Emma Marrone al concerto del primo Maggio 2023.

Qualunque cosa succeda, resta viva.

Non morire prima di essere morta davvero.

Non perdere te stessa,

non perdere la speranza,

non perdere la direzione.

Resta viva, con tutta te stessa,

con ogni cellula del tuo corpo,

con ogni fibra della tua pelle.

Resta viva, impara, studia, pensa,

costruisci, inventa, crea,

parla, scrivi, sogna, progetta.

Resta viva, resta viva dentro di te,

resta viva anche fuori,

riempiti dei colori del mondo,

riempiti di pace, riempiti di speranza.

Resta viva di gioia.

C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita,

ed è la vita stessa.