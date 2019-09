Elettra Lamborghini è una delle star del web più amate e seguite dai giovanissimi. Le sue canzoni fanno incetta di visualizzazioni e like sui social, ma in realtà la ricca ereditiera da circa un anno vive uno stato di ansia e paura che ha rivelato per la prima volta ai suoi fan. Il tutto è avvenuto dopo che, durante il Festival del Cinema di Venezia, è scappata via rifiutando una foto con una fan.

Elettra Lamborghini a Venezia rifiuta foto con fan

Elettra Lamborghini è stata accolta al Festival del Cinema di Venezia 2019 come una vera star. La ricca ereditiera ha sfilato per ben due volte sul red carpet postando una serie di foto e video su Instagram per condividere questo momento con i fan. Qualcosa però è andato storto quando è stata avvicinata da una fan che la ha chiesto semplicemente una foto, negata dalla ex coach di The Voice of Italy.

Poco dopo è stata la stessa Elettra a raccontare cosa le è successo facendo una importante confidenza ai fan:

“da quest’anno, non lo dico e cerco di non farlo notare, ho sviluppato una paura per le persone, atroce. Soffro da matti, cerco di non farlo vedere. Sto malissimo, non lo faccio vedere e sono sempre col sorriso”.

La cantante di Pem Pem poi entra nel dettaglio rivelando di soffrire di ansia e di avere paura delle persone, in particolare quando si trova da sola:

“quando vengo toccata nella mia comfort zone, quando le persone violano questi posti sicuri, mi sento in ansia e scappo. Se vedo qualcuno scappo in uno stanzino“.

Elettra Lamborghini, le scuse su Instagram “non ho fatto la foto perchè stavo male”

Ecco spiegato il motivo, peraltro inaspettato, che ha spinto Elettra Lamborghini a rifiutare una foto con una fan a cui chiede scusa con un video postato sui social:

“una signora mi ha scritto dicendomi che non ho fatto la foto con sua figlia e mi sono nascosta in uno stanzino. Non voglio far pensare di non essere stata carina. Signora, non è che non volevo fare la foto con sua figlia, è che stavo male“.

Per fortuna questa ‘paura degli altri’ non la colpisce quando è in scena, ma è sicuramente una difficoltà che la cantante e web star dovrà affrontare e risolvere. Parlando poi di chi l’ha criticata per via di questo suo comportamento precisa:

“Non mi sento una persona famosa, non mi sentirò di esserlo nemmeno tra dieci anni. Io mi sento sempre una persona normale, vorrei che la gente potesse capire che non siamo solo “personaggi pubblici”, o, se così ci possiamo chiamare, artisti. Abbiamo un cuore anche noi”.