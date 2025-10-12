Edwige Fenech è tornata protagonista nell’ultima puntata di “Da noi…a ruota libera” di Francesca Fialdini su Rai1. L’attrice e produttrice televisiva ha raccontato un aspetto del tutto inedito della sua vita e la passione per la danza riscoperta dopo Ballando con le Stelle.

Edwige Fenech oggi: “Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene”

La classe e la bellezza di Edwige Fenech hanno illuminato il pomeriggio di Raiuno. L’attrice, infatti, è stata ospite del programma “Da noi…a ruota libera” di Francesca Fialdini dove ha raccontato degli aspetti del tutto inediti della sua vita. In particolare la Fenech ha rivelato che dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci ha riscoperto l’amore e la passione per la danza. “Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene“ ha confessato l’attrice rivelando – “prendo lezioni due volte a settimana, non per gareggiare o esibirmi, ma per me stessa. È un modo per sentirmi viva, libera, leggera. Il ballo è disciplina, armonia, ma anche un modo per conoscersi meglio. È come se il corpo parlasse quando le parole non bastano”.

L’attrice, volto celebre del cinema italiana e delle commedie iconiche degli anni Settanta, oggi è una produttrice cinematografica e televisiva. Proprio parlando del mondo del cinema l’attrice ha lanciato un messaggio importante sul ruolo delle donne nel mondo dello spettacolo.

Edwige Fenech: “L’età regala spessore, profondità, verità ai personaggi”

“Mi auguro che anche in Italia vengano valorizzate le donne della mia età per ruoli di rilievo, come accade già in America. L’età regala spessore, profondità, verità ai personaggi” – ha detto Edwige Fenech da Francesca Fialdini nel programma “Da noi…a ruota libera”. La Fenech parlando di ballo e dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha difeso Marcella Bella dicendo: “le donne devono essere libere di scegliere senza farsi condizionare. È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri”.

Infine ha parlato della sua nuova vita in Portogallo dove si è trasferita con il figlio e i nipoti. Anche se gli anni passano, la Fenech è sempre bellissima e conserva ancora oggi l’entusiasmo di sempre: “la danza mi regala energia e buonumore. Quando ballo, torno ragazza, ma con la serenità che solo l’età ti dà“.