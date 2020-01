Nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, giovedì 30 gennaio 2020 su Retequattro.

Dritto e Rovescio torna su Rete 4: ospite Luca Zaia

Giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

L’inizio puntata è interamente dedicato all’intervista esclusiva a Luca Zaia, il Presidente della Regione Veneto, che discuterà dei recenti risultati delle elezioni regionali 2020 tenutesi in Emilia Romagna e Calabria e terminate con la vittoria del centrosinistra in Emilia e della Lega in Calabria. Non solo, spazio anche al fenomeno delle Sardine.

Non solo, al centro della puntata spazio anche alle prossime elezioni regionali che si terranno in primavera in Toscana, da sempre una regione considerata Rossa. In studio a parlarne ci saranno: il senatore Davide Faraone di Italia Viva, il deputato Alessandro Cattaneo di Forza Italia, il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro e i giornalisti Giuseppe Cruciani e Gaetano Pedullà.

Dritto e Rovescio, si parla di CoronaVirus

Durante la puntata di giovedì 30 gennaio 2020, Paolo Del Debbio si occuperà anche del CoronaVirus, il virus cinese che sta facendo preoccupare il mondo. Il contagio in Cina ha toccato oramai cifre davvero allarmanti: circa 6 mila persone con ben 130 vittima. Numeri spaventosi che hanno già ampiamente superato quelli della Sars. L’allarme c’è e le compagnie farmaceutiche sono già corse ai ripari per creare il vaccino, visto che la preoccupazione e la possibilità di contagio è alta in tutto il mondo, Italia compresa.

Dal CoronaVirus ai furbetti del reddito di cittadinanza, ma anche degli impiegati statali accusati di assenteismo. Infine gran finale con il faccia a a faccia tra Mario Giordano e alcuni influencer: da Francesco Chiofalo a Jacopo Fo, da Daniela Martani, ex GF fino a Ludovica Pagani.