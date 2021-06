Sarà la bellissima Diletta Leotta una delle ospiti della prossima puntata di Venus Club, il late show al femminile di Italia 1 condotto da Lorella Boccia con la partecipazione di Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

Diletta Leotta ospite a Venus Club

Durante la puntata che andrà in onda domani, giovedì 3 giugno 2021, in seconda serata su Italia 1, Lorella Boccia conduce il penultimo appuntamento di Venus Club. Il programma è pronto ad accogliere uno dei volti più chiacchierati della tv italiana: Diletta Leotta. La conduttrice di noti programmi sportivi si confiderà nel salotto di Italia 1.

Ospiti della quinta e penultima puntata oltre alla Leotta saranno anche Michela Giraud ed Ema Stokholma. Tre donne totalmente diverse per vissuto, professione ed esposizione mediatica che si racconteranno tra lavoro e vita privata con la massima sincerità ed ironia.

Conosciamo meglio le tre ospiti di Venus Club

Diletta Leotta

All’anagrafe Giulia Diletta Leotta nata a Catania il 16 agosto 1991 è una conduttrice televisiva e radiofonica. Muove i primi passi ad Antenna Sicilia. Seguono poi progammi a Mediaset, a Sky e in radio e l’approdo alla piattaforma DAZN, con incursioni in programmi di La7 e ospitate al Festival di Sanremo.

È stata fidanzata con Matteo Mammì, nipote del politico Oscar Mammì nonché ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport. Nel 2019 si fidanza con il pugile italiano Daniele Scardina ex concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. La storia si è conclusa nel 2020. Nel febbraio 2021 la Leotta ufficializza la sua relazione con l’attore turco Can Yaman

Michela Giraud

Nata a Roma il 28 luglio 1987, è un’attrice e comica. Studia prima danza classica per dieci anni, poi recitazione. Nel 2015 entra nel cast di Colorado per poi comparire nel cast di CCN – Comedy Central News. Ha fatto parte del cast del film I babysitter. Approda come autrice a Quelli che il calcio.

Nella sua carriera si annoverano esperienze a Rai 3, Rai 4, Rai 2 e Radio 2. Ha recitato in diversi teatri con il suo spettacolo Michela Giraud e altri animali. Nell’aprile 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Nel giugno del 2021 è nel cast del film Maschile singolare, per Prime Video.

Ema Stokholma

Nome d’arte di Morwenn Moguerou nata a Romans-sur-Isère, il 9 dicembre 1983, è una conduttrice radiofonica e televisiva. Inizia la sua carriera nel mondo della moda come modella per Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Si avvicina alla musica come disc jockey. Nel 2013 fa il suo debutto nella televisione italiana, conducendo gli MTV Italian Awards. Partecipa a programmi su Canale 5, Rete 4 e Rai 2. Poi arriva la radio con Rai Radio 2.

Nel 2018, per Radio 2, conduce la diretta del Festival di Sanremo e la finale dell’Eurovision Song Contest. L’anno seguente è nuovamente impegnata nel commento radiofonico di Sanremo e dell’Eurovision stavolta commentando tutte le tre serate, ricoprendo il ruolo di conduttrice italiana alla finale. Nel 2020 è per il terzo anno consecutivo a Sanremo, oltre alla radio conduce il PrimaFestival su Rai 1.