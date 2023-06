E’ finita la storia d’amore tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e la fidanzata Giorgia Soleri. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante di “Zitti e Buoni” sui social dove sta impazzando un video dove lo si vede baciare in discoteca una misteriosa ragazza.

Damiano David e Giorgia Solari si sono lasciati: il bacio con una misteriosa ragazza

Damiano David e Gioria Solari si sono detti addio. L’annuncio a sorpresa è arrivato sui social con un lungo post pubblicato proprio dalla voce dei Maneskin che si è ritrovato al centro del gossip per un video virale in cui bacia un’altra donna. Si, proprio così, sui social sta impazzando un breve filmato in cui si vede Damiano baciare una misteriosa ragazza in una discoteca. La notizia, manco a dirlo, ha fatto il giro del web con il cantante che per rimediare ha prontamente pubblicato una Instagram Stories spiegando cosa è successo.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento“. Con queste parole Damiano ha confermato la fine della storia d’amore con Giorgia.

Ecco il video spuntato su TikTok e diventato, manco a dirlo, virale su tutti i social:

Damiano David e Giorgia Soleri: come si sono conosciuti e da quanto tempo fidanzati

Dopo otto anni d’amore Damiano David e Giorgia Soler si sono lasciati. I due erano usciti allo scoperto confermano la relazione solo a maggio 2021, ma in realtà Damiano e Giorgia si era conosciuti molto prima. Il loro primo incontro, infatti, risale al 2014 nella cornice della splendida Villa Borghese di Roma. Non è dato sapere se il motivo della rottura sia stato proprio questo bacio che Damiano ha dato a questa misteriosa ragazza, anche se proprio il cantante dei Maneskin ha precisato che la loro decisione risale a diversi giorni fa.

Intanto sui social impazza il video ed è partita la caccia alla misteriosa ragazza. Secondo alcuni la ragazza che bacia Damiano è Martina Taglienti, amica di Victoria De Angelis. A confermare questa tesi anche un dettaglio da non trascurare: Giorgia Soleri e Victoria non si seguono più su Instagram. Sarà davvero lei?