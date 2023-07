Forbes ha pubblicato la classifica dei 69 miliardari più ricchi d’Italia. 5 new entry nella speciale classifica guidata ancora una volta da Giovanni Ferrero, dell’omonima multinazionale dolciaria di famiglia. Scopriamo gli uomini e le donne più ricche d’Italia.

Forbes Italia: aggiornata la classifica dei 69 più ricchi nel 2023

La classifica di Forbes Italia dei più ricchi d’Italia per l’anno 2023 segna l’ingresso di 5 persone rispetto all’analisi dello scorso anno. Sono 69 gli uomini e le donne più ricchi d’Italia con un patrimonio di miliardi di dollari. Al primo posto stabile Giovanni Ferrero con una ricchezza valutata dalla rivista Forbes di circa 40.4 miliardi di dollari. E’ lui l’uomo più ricco d’Italia. L’imprenditore dell’omonima multinazionale dolciaria di famiglia, per intenderci “Miss Nutella”, mantiene così il primato di uomo più ricco d’Italia.

Al secondo posto troviamo Giorgio Armani, Re Mida della moda Italiana con 12,4 miliardi. Al terzo posto, invece, Sergio Stevanato, il re delle fiale per l’industria farmaceutica tra i più grandi produttori al mondo di fiale di vetro e cartucce per le penne d’insulina. Lo scorso anno era Silvio Berlusconi il terzo uomo più ricco d’Italia. Dopo la sua morte entrano in classifica i figli Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi al 40esimo posto della classifica. I figli hanno eredito dal padre il 19% delle quote Finivest arrivando così a controllare il 53% del gruppo di famiglia.

La classifica completa di Forbes Italia con i 69 più ricchi d’Italia

Ecco la classifica aggiornata e pubblicata da Forbes con i 69 uomini e donne più ricchi d’Italia con tanto di patrimonio espresso in miliardi: