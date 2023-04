Dopo il successo di ‘Origami all’Alba‘, Clara Soccini lancia il suo nuovo singolo ‘Cicatrice‘. Il brano dell’attrice che interpreta Crazy J nella serie Mare Fuori 3, è disponibile a partire da venerdì 28 aprile 2023 su tutte le principali piattaforme di streaming. Vediamo insieme di cosa parla la canzone, prodotta da JVLI, e chi è presente sui social nel video di lancio.

Clara Soccini, “Crazy J” di Mare Fuori: il nuovo singolo è “Cicatrice”

Cicatrice è un brano intimo che parla della delusione che si prova quando qualcuno a cui vogliamo bene si allontana da noi. Quello che resta sono solo fotografie, ricordi e appunto cicatrici che tengono svegli la notte.

L’attrice e cantante di Mare Fuori ha riscosso molto successo tra i giovani arrivando a conquistare anche il disco di platino con ‘Origami all’Alba‘ consegnato nella puntata del serale di Amici. La canzone è uscita in una doppia versione, cantata nella realtà da Matteo Paolillo e nella serie da Domenico Cuomo che interpreta Cardiotrap. Ed è proprio Cardiotrap a comparire nel teaser del nuovo singolo di Clara ‘Cicatrice‘. Nel filmato pubblicato sul profilo Tik Tok della cantante (@soccins) si vede l’attore ascoltare la canzone e dire:

“È vero, la canzone me l’hai rubata tu. Ma il video te l’ho rubato io!“.

Una sorta di passaggio di consegne, dalla fiction alla vita reale, per questo brano che già si preannuncia essere tra le hit di questa estate.

Il testo di Cicatrice

Sui social, Clara ha pubblicato alcuni video in anteprima dove canta il nuovo singolo Cicatrice. Questo il testo della canzone in cui si accede con la sua voce nell’anima più profonda della cantante:

“Ed ero piccola come gli altri, erano meglio di me. Due occhi verdi, borse pesanti, non ho mai trovato te. Pensavo solo ad andare avanti, tanto poi nelle sere. Cucio ferite da sola, e rimango sola con delle fotografie. Bruciano i miei ricordi e non so dove. Tieni mani ma non sono le mie. È come una cicatrice, che non mi fa più dormire”.

Post di Clara Soccini su Instagram “Cicatrice”