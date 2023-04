Ieri sera, sabato 15 aprile 2023, è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. A conclusione della serata è arrivata in qualità di ospite l’attrice e cantante Clara Soccini, conosciuta per il ruolo di Giulia Crazy J nella serie tv Mare Fuori. La Soccini si è esibita alle note del brano “Origami all’alba”.

Clara Soccini, la Giulia Crazy J di Mare Fuori, canta Origami all’alba al serale di Amici

Dopo Pio e Amedeo, Enrico Brignano, Nuzzo e Di Biase, Annalisa e Alessandro Siani, il parterre del Serale di Amici 2023 si è arricchito ieri sera di due nuovi nomi: Francesco Cicchella, che è tornato al talent show a distanza di un anno, e Clara Soccini, cantante e attrice venuta alla ribalta grazie alla serie tv Mare Fuori.

Chi è Clara Soccini

La Soccini, è una delle new entry della terza stagione, in cui interpreta Giulia, detenuta all’IPM di Nisida. È una trapper di talento, conosciuta come Crazy J, disposta a tutto pur di raggiungere il successo, persino rubare un pezzo a Cardiotrap, dal titolo “Origami all’alba”.

Nella vita reale, porta avanti anche la carriera di cantante. La sua versione di Origami all’alba ha ottenuto il disco di platino, oltre a raggiungere 22 milioni di streaming e 115 milioni di visualizzazioni su TikTok. La canzone è stata incisa anche da Matteo Paolillo, con lo pseudonimo Icaro, e Lolloflow, coautori del pezzo. Paolillo è anche autore e interprete della colonna sonora della serie, “O’ mar for”.

Video: Clara Soccini canta Origami all’alba al serale di Amici

Il Serale di Amici 2023 è a metà del suo percorso. Dopo l’eliminazione di ieri, i concorrenti ancora in gara sono 8. A giudicarle come sempre è stata la triade composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Ecco di seguito il video dell’esibizione di Clara Soccini sulle note di “Origami all’alba” durante la quinta puntata del serale di Amici.

La sua esibizione ad Amici: