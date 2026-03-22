Emiliano Fiasco è uno dei volti più giovani e promettenti dell’edizione di Amici di Maria De Filippi. Nato nel 2008, il ballerino ha attualmente 17 anni ed è originario di Roma, città in cui vive tuttora. Non è nota con precisione la sua data di nascita completa, motivo per cui non è possibile stabilire il suo segno zodiacale.

Fin da giovanissimo ha dimostrato una forte inclinazione per la danza, una passione che lo accompagna sin dall’infanzia e che lo ha portato rapidamente a distinguersi nel panorama artistico italiano.

Emiliano Fiasco ad Amici: il percorso nel talent

L’ingresso di Emiliano nella scuola di Amici di Maria De Filippi rappresenta un traguardo importante nella sua carriera. Durante le audizioni, il giovane ballerino è riuscito a convincere tutti e tre i professori di danza: Emanuel Lo, Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Nonostante l’apprezzamento generale, Emiliano ha scelto di entrare nel team di Alessandra Celentano, una decisione che segna l’inizio del suo percorso all’interno del talent show di Canale 5.

Le esperienze in TV prima di Amici: si esibì a Tu si Que Vales 2021

Quella ad Amici non è la prima esperienza televisiva per Emiliano Fiasco. Già nel 2021, a soli 12 anni, aveva partecipato a Tu si que vales, esibendosi sulle note di “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni.

In quell’occasione, la sua performance colpì profondamente il pubblico e la giuria, in particolare Gerry Scotti, che si commosse durante l’esibizione. Alla domanda di Maria De Filippi su quale fosse il suo sogno, Emiliano rispose con grande sincerità:

“Ballare, io non posso proprio farne a meno”.

Qui la sua esibizione a Tu si Que Vales.

Successivamente, ha preso parte anche ad altri programmi televisivi come Star in the Star, condotto da Ilary Blasi, e Viva la danza, lo show guidato dall’étoile Roberto Bolle.

Teatro e formazione: dal musical Billy Elliot alla danza accademica

Oltre alla televisione, Emiliano vanta anche un’importante esperienza teatrale. Ha infatti preso parte alla tournée del musical Billy Elliot, interpretando proprio il protagonista, un ruolo iconico che richiede talento, disciplina e grande preparazione tecnica.

La sua formazione è legata alla DanzAmica Academy, un’accademia di danza romana che ha contribuito in modo significativo alla sua crescita artistica.

Instagram Emiliano Fiasco: profilo e follower

Emiliano è attivo anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale è @emyf1908. L’account conta circa 28.000 follower ed è interamente dedicato alla sua passione per la danza.

Nella bio sono presenti informazioni essenziali come età e città di provenienza, oltre al collegamento alla DanzAmica Academy. I contenuti pubblicati mostrano principalmente esibizioni, allenamenti e momenti legati al suo percorso artistico.

La prima esibizione di Emiliano Fiasci al serale di Amici 25