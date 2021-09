Tutto pronto per il ritorno di Fabio Fazio su Rai3 con la nuova stagione di Che tempo che fa 2021-2022. Un’edizione che si preannuncia esplosiva considerando i nomi dei due super ospiti della puntata di debutto in onda domenica 3 ottobre 2021. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ecco le anticipazioni.

Che tempo che fa, ospiti di domenica 3 ottobre 2021

L’edizione 2021 di Che tempo che fa parte col botto. Fabio Fazio per la nuova stagione in partenza da domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 20.00 su Rai3 ha in serbo due ospiti ‘bomba’ per i telespettatori.

Si comincia con Brian May, chitarrista, cantautore e compositore, conosciuto per essere stato uno dei componenti dei Queen. In occasione del 50esimo anniversario della nascita di una della band che ha fatto la storia della musica mondiale, Brian è ospite del talk show di Fabio Fazio per parlare dei Queen e ricordare l’amico Freddy Mercury.

Un’amicizia speciale quella tra Brian e Freddie Mercury, considerato un mito della musica mondiale. “È sempre stato una rockstar, carismatico, e fermamente convinto dell’inevitabilità del suo successo” ha raccontato il chitarrista dei Queen precisando “Freddie aveva un’aura speciale”. La presenza di Brian May in Italia è sicuramente una gioia immensa per i milioni di fan italiani che non hanno mai smesso di ascoltare la musica dei Queen.

Che tempo che fa, il ritorno di Fedez su Rai3

Ma le sorprese di Che tempo che fa non finiscono qui, visto che ospite in studio anche Fedez. Il rapper che quest’estate ha fatto ballare e cantare tutti con “Mille” feat Achille Lauro e Orietta Berti torna in Rai dopo la polemica scoppiata durante il Concertone del Primo Maggio. Ricorderete tutti le parole del rapper che ha accusato alcuni funzionari Rai di censura nei suoi confronti.

Bene, a distanza di circa quattro mesi, il marito di Chiara Ferragni torna sulla terza Rete diretta da Franco Di Mare. Cosa succederà questa volta? Possibile che Fedez presenti in anteprima il nuovo singolo “Meglio del cinema” dedicato alla moglie Chiara Ferragni.

Tutti gli altri ospiti della prima puntata di Che tempo che fa saranno comunicati nelle prossime ore.

Ricordiamo l’appuntamento con Che tempo che fa 2021 dalle ore 20.00 di domenica 3 ottobre 2021 come sempre su Rai3.