Nuovo singolo in uscita per Fedez. Dopo il successo di ‘Mille’ feat Orietta Berti e Achille Lauro, il rapper lancia il nuovo progetto dal titolo ‘Meglio del cinema‘ dedicato alla moglie Chiara Ferragni.

Fedez: ‘Meglio del cinema’: il singolo per Chiara Ferragni

Si chiama “Meglio del cinema”, il nuovo singolo di Fedez in uscita da venerdì 24 settembre 2021 in radio e su tutte le piattaforme streaming. Il rapper è pronto a far ascoltare a tutti i suoi fan (e non solo) il brano che ha scritto per la moglie Chiara Ferragli. Agli inizi di Settembre il rapper ha regalato una piccola anteprima in occasione del terzo anniversario di matrimonio con l’imprenditrice digitale. Un momento davvero emozionante visto che il rapper le ha fatto una bellissima sorpresa su una piattaforma galleggiante sul lago di Como.

La famiglia è al centro del brano che parlerà di amore. Di un amore che è meglio del cinema. Beh, inutile negarlo la storia d’amore fra Chiara Ferragni e Fedez è proprio come un film. Sono follemente innamorati, hanno due figli bellissimi e sono due numeri uno nel proprio lavoro. E’ proprio il caso di dirlo che con loro la realtà supera la fantasia.

“Meglio del cinema” segna il ritorno alla musica da “single” di Fedez dopo collaborazioni importanti con Francesca Michielin in “Chiamami per nome”, secondo classificato a Sanremo 2021 e certificato doppio disco di platino, e il tormentone dell’estate “Mille” con Achille Lauro e Orietta Berti certificato quattro volte disco di platino.

Fedez commenta l’imitazione di Mille a Tale e Quale Show: “grazie Rai”

Intanto parlando proprio di ‘Mille, Fedez ha commentato sui social l’imitazione dei Gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show che hanno dovuto imitare proprio lui, Orietta Berti e Lauro.

Un siparietto che il rapper ha condiviso anche sui social con delle Instagram Stories in cui si vedeva Chiara spiegare al figlio Leone: “sarebbe papà, in teoria“. Il rapper però contrariato ha detto: “dai dai, ma non mi somiglia!”, mentre Leone precisava: “sembra il papà!”. Il cantante allora ha concluso dicendo: “mio figlio è confuso” per poi lanciare una frecciatina alla Rai: “comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi. Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene. Molto in fondo. Scherzo eh“.