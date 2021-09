Fedez e Chiara Ferragni festeggiano 3 anni di matrimonio. Un’occasione che il rapper ha reso ancora di più speciale facendo una bellissima sorpresa alla influencer ed imprenditrice digitale: una nuova canzone su una piattaforma sul lago di Como.

Fedez, la canzone dedica a Chiara Ferragni: “mi fai venire voglia di futuro”

Dopo la lite, Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto pace. 3 anni d’amore e di matrimonio che il rapper ha voluto festeggiare con una sorpresa davvero emozionate. La litigata in barca diventata, manco a dirla virale su tutti i social, è acqua passata. Anzi è stata lo spunto per scrivere una nuova canzone che il rapper di “Mille” ha dedicato alla madre dei suoi figli.

Per il terzo anniversario di matrimonio, Fedez ha pensato bene di sorprendere la Ferragni portandola sul lago di Como. Nel bel mezzo del lago, su una piattaforma galleggiante, il rapper le ha dedicato le strofe di una nuova canzone scritta appositamente per lei.

“ Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema ” canta emozionato il rapper nel bel mezzo del lago di Como.

Chiara Ferragni: “Fedez ha cantato una sua nuova canzone scritta per me”

Una grandissima emozione per Chiara Ferragni che ha condiviso il video su Instagram scrivendo: “per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e ha cantato una sua nuova canzone scritta per me“.

La sorpresa di Fedez è riuscita alla grande. A distanza di tre anni dal matrimonio celebrato a Noto, il rapper è un uomo innamorato e padre di due bellissimi bimbi: Leone e Fedez. Proprio alla sua famiglia ha dedicato un pensiero sui social: “cinque anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria“.

Agli invidiosi, haters e leoni da tastiera non resta altro da fare che augurarsi di trovare un giorno un Amore come quello che lega i Ferragnez.