Il discorso di Fedez al Concerto del 1 Maggio 2021 ha incendiato gli animi. Delle parole del noto rapper nell’evento musicale ideato per la Festa dei Lavoratori si parlerà sicuramente nei prossimi giorni e le polemiche difficilmente si placheranno presto. Sui social sono tutti impazziti per il coraggio avuto dal musicista e influencer che ha usato il suo ‘privilegio’ di poter rivolgersi a molte persone per combattere anche battaglie non sue. Al centro di tutto? La lotta per il Ddl Zan.

Il discorso di Fedez: l’esibizione sul palco del Concertone fra polemiche e post virali sui social

Lo ha annunciato poche ore prima su Instagram e lo ha fatto. Salito sul palco del Concerto del 1 Maggio, Fedez ha letto tutto il suo lungo discorso. Cosa è accaduto?

In un post sulle Stories qualche ora prima il rapper aveva lasciato capire che gli era stato chiesto di leggere il discorso che avrebbe voluto tenere una volta sul palco e che, dopo lunghe trattative, era riuscito a raggiungere un accordo per esprimere il suo pensiero.

Salito sul palco Fedez ha sottolineato di aver letto non solo il testo ‘approvato’, ma anche la parte successiva. Con coraggio ha fatto “nomi e cognomi” esprimendo appieno il suo pensiero e dicendo in maniera molto chiara ciò che pensava. Il rapper ha mosso accuse forti, trovando fin da subito molti sostenitori che si sono schierati dalla sua parte e che hanno dato il via ad un vero e proprio tam tam social. Risultato. Ora non si fa altro che parlare del discorso di Fedez al Concerto del primo Maggio 2021. Le polemiche andranno avanti nei prossimi giorni, ma sui social i video stanno diventando più che virali.

La prima polemica? Quella politica. La seconda? Quella con la Rai. La Rete su cui va in onda l’evento del Primo Maggio ha prontamente smentito quanto affermato da Fedez dicendo di non aver mai voluto “censurarlo”. Da qui è partito un nuovo botta e risposta social con il rapper che ha anche sottolineato di aver registrato la chiamata ricevuta mercoledì scorso. Il rapper ha fatto poco dopo un altro passo molto forte pubblicando la registrazione sui social per far comprendere a tutti che non stava mentendo.

Insomma leggendo ciò che sta succedendo dopo le sue parole sul palco del Concertone del 1 Maggio Fedez ha iniziato a rispondere su Instagram e su Twitter e a mettere ancor di più i puntini sulle i. Cosa succederà ora? Quali provvedimenti prenderà la Rai? Quali, invece, le altre persone citate? Fedez dovrà aspettarsi una pioggia di querele?

Le parole del rapper in diretta su Rai 3

Cosa ha detto Fedez nel suo discorso? Ecco il video postato dallo stesso cantante che, poco dopo, si è esibito insieme all’amica e collega Francesca Michielin sulle note della canzone portata a Sanremo.