Giro D’Italia al via il 4 maggio 2024: le tappe e dove vederlo in tv

Sta per partire la 107esima edizione del Giro D’Italia 2024. L’evento ciclistico più atteso del nostro paese, toccherà diverse Regioni. In totale saranno 21 le tappe con approfondimenti e dirette che saranno trasmessi dalla mattina alla sera. Vediamo insieme quale sarà la programmazione tv e le date della corsa.

Giro d’Italia 2024 al via: la programmazione sulla Rai

Tutto pronto per il Giro d’Italia che avrà inizio il 4 maggio a Venaria Reale mentre l’arrivo, dopo 3.400,8 km con 44.650 metri di dislivello, è previsto a Roma il 26 maggio. Le 21 tappe prevedono due cronometro per un totale di 71,8 chilometri, sei invece le tappe dedicate ai velocisti e gli arrivi in salita. La vetta più alta (la Cima Coppi) è il Passo dello Stelvio con i 2758 metri di altitudine. Due invece i giorni di riposo: lunedì 13 e 20 maggio.

L’intero Giro d’Italia 2024 sarà trasmesso dalla Rai, su Rai2 e Raisport. Si parte con “Giro Mattina” che partirà 45 minuti dopo ogni tappa e che quindi non ha un orario fisso. Poi ci sarà “Prima Diretta“, “Giro in diretta“, “Giro all’arrivo“, il “Processo alla Tappa“, “TGiro” alle 20 e “Giro Notte” a mezzanotte. I commentatori scelti sono Francesco Pancani, Davide Cassani, e lo scrittore Fabio Genovesi. Accanto a loro, due cronisti in moto: Giada Borgato e Stefano Rizzato.

Tappe e favoriti

Ma chi è il favorito di questa edizione? Nel 2023 vinse lo sloveno Primoz Roglic e quest’anno un suo connazionale Tadej Pogacar, è tra i contendenti alla maglia rosa. Il ciclista ha vinto l’ultima Liegi-Bastogne-Liegi mentre Wout Van Aert ha dovuto dare forfait a seguito di un infortunio.

Queste le 21 tappe: