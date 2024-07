Dal successo sui social alla musica strizzando l’occhio al cinema e alla scrittura, Charlotte M. sta scrivendo una pagina di storia della sua carriera di artista a 360 gradi. All’inizio i suoi strumenti erano YouTube, Instagram e TikTok, oggi si è spinta anche molto più in là, sbarcando nel mondo più «fisico» dopo quello virtuale. Come tanti giovani influencer prima (e dopo) di lei, ha scritto un libro, «Un’estate al college infestato», edito Rizzoli. Sempre quest’anno è uscito il suo primo brano, «I love you» seguito oggi da «Solo Diamanti». Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Charlotte M. e con lei abbiamo parlato della sua carriera e dei suoi sogni.

Charlotte M., Intervista esclusiva

Nata come content creator, hai spopolato fin da subito su YouTube: come ti sei avvicinata a questo mondo?

“Da quando avevo quattro anni, ho iniziato a studiare canto, ballo e recitazione, spinta da una grande passione che mi ha accompagnato fin da piccola. Le telecamere mi incuriosivano, e un giorno, ispirata da un video che avevo visto su YouTube, decisi di creare una pozione per diventare una sirena e mi ripresi mentre lo facevo. Una volta pubblicato il video, sentii la necessità di continuare e il resto è venuto da sé. Oggi, quella passione non solo non si è affievolita, ma si è evoluta e arricchita. Ogni esperienza, ogni lezione di canto, ogni passo di danza e ogni ruolo recitato hanno contribuito a nutrire il mio entusiasmo e a rafforzare il mio impegno. La mia dedizione verso queste arti è cresciuta con me, trasformandosi in una parte fondamentale della mia identità. Non ho mai perso un grammo di quella passione iniziale; al contrario, essa continua a guidarmi, spingendomi sempre a migliorare e a esplorare nuove possibilità creative”.

Oggi attrice, scrittrice ma anche cantante: ci racconti il passaggio? Cosa ti ha spinto a intraprendere anche nuove strade?

“Ho iniziato a cantare da bambina. Giocavo al parco e poi andavo a lezione di canto, un’attività che accompagnava la mia quotidianità. Tuttavia, a causa di un uso sbagliato della voce, ho dovuto interrompere questa pratica tanto amata. Sentivo comunque l’esigenza di esprimermi, di sfogare questa voglia di comunicare ciò che avevo dentro. Così, ho iniziato a suonare il pianoforte e mi sono dedicata ai social media, condividendo le mie esperienze e passioni. Lo studio della recitazione mi portava a Roma tutte le settimane. Il mio scopo principale era la realizzazione di un film, e YouTube si è rivelato il mezzo perfetto per raggiungere questo obiettivo. Grazie al sostegno dei miei fan, sono riuscita a realizzare questo sogno. Nel frattempo, un produttore musicale mi ha contattata e insieme abbiamo creato la mia prima canzone, “I Love You”. È stato un momento di svolta: la musica è tornata a essere il centro della mia vita. Da allora, ho canalizzato tutte le mie energie in questa direzione e, ad oggi, la musica è diventata una parte fondamentale della mia esistenza, arricchendo ogni aspetto della mia quotidianità e delle mie aspirazioni artistiche”.

Il 21 giugno scorso è uscito il tuo brano “SOLO DIAMANTI” e il relativo videoclip. Raccontaci come nasce questo brano.

“Il mio produttore musicale, mi ha sottoposto diversi brani, abbiamo passato tutto l’inverno alla ricerca del pezzo che mi facesse sentire Charlotte e così abbiamo realizzato “Solo Diamanti”, con lo scopo di dare una ventata di serenità agli ascoltatori”.

Una domanda che a chi fa il cantante o la cantante è d’obbligo: sogni il palco di Sanremo?

“Ognuno ha il proprio percorso, vedremo se ci sarà…”

La tv? Ti affascina l’idea di una conduzione o la partecipazione a un programma come Pechino express?

“In questo momento la musica sta ricoprendo gran parte del mio tempo, per adesso è questo ciò su cui sono concentrata. Ma non mi precludo niente”

Oggi i duetti sono molto in voga: un cantante con cui ti piacerebbe confrontarti?

“Nonostante il mio genere sia Ultra Pop, il rap mi affascina molto e un feat così mi intrigherebbe”.

Progetti futuri? A cosa stai lavorando?

“Andrò a New York proprio per trovare l’ispirazione per nuova musica e a settembre uscirà un altro film in cui ho preso parte e sarà emozionante”.