Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2024, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 17 febbraio 2024.

C’è posta per te, ospiti quinta puntata del 17 febbraio 2024 su Canale 5

Sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 21.30 va in onda la quinta puntata del people show del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la pausa legata alla messa in onda del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, il people show più emozionante del piccolo schermo torna con una nuova puntata. Maria De Filippi è pronta a raccontare con i protagonisti nuove storie. Si tratta di storie di vita comune: storie d’amore, ma anche di tradimenti, allontanamenti e incomprensioni. Storie di vita in cui tutti noi possiamo ritrovarci. A giocare un ruolo importante tra mittente e destinatario, divisi dalla famosissima busta, è proprio lei: Maria De Filippi.

Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera? Ospiti della quinta puntata, tre personaggi molto noti ed amati dal pubblico. Il primo è il campione di tennis Matteo Berrettini, alla sua prima partecipazione a C’è posta. Il tennista è protagonista di una emozionante sorpresa. Non solo, ospiti anche la cantante Giorgia e il professore di “Amici” Emanuel Lo.

C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi è imbattibile!

Il successo della stagione 2024 di C’è posta per te è davvero inarrestabile. Le prime quattro puntate del people show, infatti, hanno fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. L’ultima puntata quella del 3 febbraio 2024 ha incollato alla tv 4.655.000 telespettatori con uno share 30,51%. Ancora meglio ha fatto la puntata del 24 gennaio 2024 quando ha registrato 4.697.000 spettatori con il 30,44% di share. Più o meno stabili gli ascolti della seconda puntata del 20 gennaio 2024 con 4.655.000 telespettatori e il 30,5% di share.

Ascolti record per la ventisettesima stagione del people show di Maria De Filippi che ha battuto ogni settimana il varietà “Tali e Quali” di Carlo Conti. L’appuntamento con C’è posta per te è il sabato sera su Canale 5.