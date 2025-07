Ilary Blasi dopo il flop di “The Couple” è tornata in prima serata su Canale 5 con “Cornetto Battiti Live”, l’evento musicale dell’estate. Non solo, il suo nome è tra i più chiacchierati per via di un possibile matrimonio con il compagno Bastian Muller.

Ilary Blasi nozze in arrivo con Bastian Muller?

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi potrebbe pronunciare per una seconda volta il lieto si. Proprio così, la conduttrice televisiva archiviata la chiusura anticipata del reality show “The Couple” è tornata in tv con Battiti Live conquistando i telespettatori, ma attirando anche tanta curiosità. Dalle pagine del settimanale Chi, infatti, la Blasi si è lasciata andare parlando della sua vita privata e del compagno Bastian Muller a cui è legata da diversi anni. In particolare la Blasi si è soffermata su una foto che ha attirato la curiosità dei fan facendo scoppiare il gossip dell’estate. Ilary e Bastian insieme sul Lago di Como; fin qui niente di strano, se non fosse che l’imprenditore sembrava quasi porgerle un anello. La foto ha fatto scattare subito il gossip su un possibile matrimonio tra i due, ma la conduttrice ha precisato: “stavamo scherzando tra noi. Ma «qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: “Mi devi dire qualcosa?”. In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello!”.

La Blasi, parlando di un possibile matrimonio con il fidanzato Bastian Muller, ha aggiunto: “non nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo», ha aggiunto. Sottolineando però che adesso non può sposare Bastian. Il motivo? Devo ancora divorziare, sono ancora sposata“.

Ilary Blasi e l’amore con Bastian Muller: come è nato?

Ma come è nato l’amore tra Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller? Tutto è iniziato per caso dopo che l’imprenditore l’ha aggiunta sui social. “Abbiamo iniziato a massaggiarci” – ha raccontato la Blasi confessando che non gli è stato presentato da Michelle Hunziker. “Mi è sembrato subito onesto, pulito, ignaro di tutto lo tsunami in arrivo. Ha capito che c’era un divorzio da affrontare e io gli ho suggerito di scappare, ma lui è rimasto” – ha detto la Blasi che è rimasta colpito positivamente da una cosa – “non sapeva chi fossi. Non era nel meccanismo, non si è reso conto di quello che lo aspettava. È un uomo protettivo, romantico“.