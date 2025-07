Ultimo ha annunciato il più grande evento live del 2026: si tratta di Ultimo 2026 – La Favola per sempre. Un nuovo capitolo della sua storia e della storia della musica italiana che è stato già soprannominato Il Raduno degli Ultimi. Ecco quando si terrà e dove acquistare i biglietti!

Ultimo 2026 – La Favola per sempre è il raduno degli Ultimi a Tor Vergata: data e biglietti

Lo aveva promesso e alla fine Ultimo non ha deluso i tantissimi fan che da anni riempiono gli Stadi di tutta italia. Dopo il grandissimo successo, con tanto di sold out, di ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA, il cantautore romano ha annunciato l’evento live più grande del prossimo anno. Si tratta di Ultimo 2026 – La Favola per sempre, il concerto del 2026 già soprannominato come Il Raduno degli Ultimi. La data dell’evento è stata annunciata proprio dal cantautore romano durante il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Ultimo 2026 – La Favola per sempre si terrà il 4 luglio 2026 a ROMA – TOR VERGATA e si preannuncia una data unica e senza eguali, una data che torna nella sua storia come fosse il giorno dell’Indipendenza del popolo di Ultimo, ricorrenza del suo primo concerto in uno stadio.

Per chi volesse parteciparvi i biglietti dell’evento musicale, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, saranno disponibili a partire dalle 14 di martedì 15 luglio. Il concerto, che sarà ricordato come Il Raduno degli Ultimi, sarà un evento senza precedenti in cui saranno ospitate decine di migliaia di spettatori reso possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Si tratta di un vero e proprio raduno per i fan del cantautore romano che finalmente hanno un giorno per celebrare la propria unione. Un percorso costruito in tutti questi anni grazie alla forza e al coraggio di un artista che ha sempre creduto in ciò che non sembrava possibile. Una vera e propria favola che è diventata realtà!

Ultimo concerto: dopo l’annuncio prosegue il tour negli Stadi 2025

In attesa del Raduno degli Ultimi previsto il 4 luglio del 2026 con l’evento Ultimo 2026 – La favola per sempre, Niccolò Moriconi prosegue il suo tour di concerti negli Stadi 2025. Dopo il triplo sold out allo Stadio Olimpico di Roma, il cantautore prosegue il suo viaggio con i concerti in programma negli Stadi di Messina e Bari. Un trionfo per un totale di 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out con già 7 mesi di anticipo dal debutto.

A soli 29 anni ULTIMO vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.