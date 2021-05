Carolina Marconi ha un tumore al seno e lo ha reso noto tramite il suo profilo Instagram: «Con la chemio perderò i capelli, non il sorriso». Qualche giorno fa, la showgirl ne ha parlato con i suoi followers dichiarando che durante un controllo medico ha scoperto di avere un tumore al seno.

Carolina Marconi ha un tumore al seno: “Quando i medici me l’hanno detto, mi si è gelato il sangue”

Beh chi di fronte ad una notizia del genere rimarrebbe impassibile? Nessuno. La bella showgirl di 43 anni ha scoperto durante un controllo medico di avere un tumore al seno confessando di avere molta paura ma che non si arrenderà alla malattia e combatterà per sconfiggerla. La Marconi si è già operata – il tumore l’è stato diagnosticato il 24 marzo scorso – e a metà giugno inizierà la chemio terapia. Ha molta paura, come è legittimo, ma l’atteggiamento è positivo.

Carolina Marconi, 43 anni, showgirl ed ex gieffina nata in Venezuela ma cresciuta in Italia ha reso noto di avere un tumore al seno tramite Instagram:

«il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno. Quando i medici me l’hanno detto, mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero persa».

Dopo i primi attimi di sbandamento ha ragionato con calma e il 6 aprile, giorno del compleanno della sua mamma ha affrontato l’operazione che per fortuna è andata bene.

«Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno otto ore, perché oltre all’esportazione del tumore dovevo ricostruire anche la mammella. Ebbene sì, ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio».

Con la paura di non svegliarsi più, «prima di addormentarmi ho preso il cellulare in mano ed ho scritto la parola “ti amo”», ha raccontato. «L’ho mandato tramite whatsApp a tutte le persone a cui voglio bene».

Dopo l’intervento i medici le hanno comunicato che per sei mesi deve fare la chemioterapia per prevenzione.

Sono momenti di vita «che vorresti non ti accadessero mai, ma combatterò e tornerò a sorridere come sempre», ha concluso la showgirl sui social, non mancando di ringraziare la famiglia, il compagno e gli amici per la loro vicinanza.