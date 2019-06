Lino Banfi ospite a sorpresa a Caduta Libera. Nella puntata di questo giovedì 13 giugno 2019, l’amato attore pugliese e l’attuale campione in carica Nicolò si sono stretti la mano davanti a Gerry Scotti. L’attore, del resto, passava dagli studi Mediaset per un’intervista o qualcosa del genere e, allora, ha ben pensato di fare un salto in trasmissione. Il risultato? Ecco qui il video Mediaset con l’intero momento in cui Banfi, tra le altre cose, definisce Scalfi come “un altro nipotino acquisito”.