Dalla sorpresa in studio di Lino Banfi ai nuovi “10 passi” finali di Nicolò. Questo e molto altro quanto accaduto oggi, giovedì 13 giugno 2019, nella nuova puntata di Caduta Libera trasmessa nel preserale di Canale 5. Rivediamola tutta, allora, per intero e in streaming on demand, grazie a questo nuovo video Mediaset. Il quiz con Gerry Scotti – ricordiamo – torna in tv anche domani, come sempre nell’orario compreso tra le ore 18.40 e le 19.55.