Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 12 al 18 luglio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Eric, che mostrerà i primi deboli segnali di ripresa. Questo però non basterà a cancellare i timori di Ridge.

Trame settimanali Beautiful: Eric socchiude gli occhi

Dopo l’intervento, il patriarca della Forrester Creations è in terapia intensiva. Finn e Bridget accompagnano Ridge, Brooke e Steffy al suo capezzale, e tutti rivolgono a Eric parole di incoraggiamento, pregando perché possa dare qualche segno di ripresa.

Sono le parole di Ridge a sortire l’effetto sperato: quando il figlio gli parla, Eric sembra scuotersi e socchiude leggermente gli occhi. Per Forrester junior è quasi un segno soprannaturale e – tornando a rivolgersi al padre ancora incosciente – gli chiede se sia davvero pronto a essere lasciato andare.

Ma quel piccolo segno di vita riaccende le speranze non solo dei suoi familiari, ma anche dei medici. Finn e Bridget ritengono che sia giunto il momento di procedere con l’estubazione, per poter verificare se Eric sia in grado di respirare autonomamente.

I due medici spiegano a Ridge e agli altri che, qualora non procedessero, le conseguenze potrebbero essere gravi e irreversibili, sia a livello cognitivo che per il rischio di infezioni. La famiglia di Eric è d’accordo con i due medici, ma si dovrà attendere il parere definitivo dello specialista.

Anticipazioni Beautiful al 18 luglio: Eric può respirare autonomamente

Lo specialista autorizza Finn e Bridget a togliere il respiratore a Eric. Sono attimi di grande tensione per tutti, finché non vedono che il patriarca di casa Forrester riesce a respirare anche senza le macchine. A quel punto la tensione si scioglie in un grande abbraccio di tutti i presenti, e qualcuno di loro afferma che si sia trattato di un miracolo del Natale che ormai è alle porte.

Mentre Steffy ringrazia Finn per aver salvato la vita a suo nonno, Brooke corre a informare il resto dei familiari sulle ultime novità. Thomas – che fin dall’inizio della malattia del nonno aveva mostrato una grande paura di perderlo – ha sempre potuto contare sul sostegno di Hope, che ora lo invita a tirare un sospiro di sollievo.

Nel frattempo a casa di Eric Katie, Luna e R.J. si dedicano agli addobbi natalizi. I tre cercano di accendere l’atmosfera delle feste, come richiesto da Donna, ma l’atmosfera resta cupa fino a quando non giungono dall’ospedale le notizie confortanti sui miglioramenti di Eric.

Beautiful, spoiler settimanali

Se quel lieve cenno delle palpebre prima, e la consapevolezza che Eric può respirare in autonomia poi, hanno acceso le speranze e la gioia in tutta la famiglia, c’è qualcuno che continua a mostrare grande preoccupazione. Ridge è combattuto, e continua a chiedersi se sottoporre il padre alla terapia sperimentale di Finn sia davvero stata la scelta migliore.

L’uomo ripensa alle parole del padre, che gli aveva chiesto di potersene andare con dignità, senza doversi trascinare in una vita senza senso.

E se Eric non tornasse più l’uomo di un tempo, fosse incapace di continuare a lavorare nel campo della moda e di potersi dedicare a tutte le cose che amava? Ridge avverte tutto il peso di quella importante decisione che si è trovato costretto a prendere, ma Brooke è accanto a lui e cerca di rassicurarlo, affermando che lui ha fatto la scelta giusta nel concedere al padre un’altra possibilità.

Steffy preoccupata per Thomas nelle prossime puntate Beautiful

Anche Steffy è molto preoccupata, e mentre suo padre teme il giudizio di Eric, lei confida a Finn i suoi timori su Thomas. La giovane è convinta che la malattia del nonno abbia destabilizzato psicologicamente suo fratello, e teme che ora la sua fragilità possa farlo ricadere nel vortice delle ossessioni. Steffy confida a Finn che – mentre suo fratello è ancora innamorato di Hope – lei non contraccambia quel sentimento con la stessa intensità.

La figlia di Ridge è convinta che Hope non intenda impegnarsi seriamente con Thomas, e teme che questo possa avere conseguenze importanti sulla salute mentale del fratello.

Per fare chiarezza la giovane Forrester affronta direttamente Hope, e le chiede se ami davvero Thomas. Proprio quest’ultimo interviene e ribadisce di essere ormai un uomo adulto e di non aver bisogno di essere protetto da lei.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Ridge ha un tuffo al cuore quando, entrando nella stanza del padre, trova il letto vuoto. Ma Finn lo rassicura dicendogli che Eric è stato portato a fare degli esami. Lui ne approfitta per ringraziare il medico per averlo salvato, e gli confida anche le sue paure.

Ridge non nasconde a Finn che pensava di assistere a un recupero più rapido e spera che lui possa darle delle certezze, ma Finn ammette di non potergli garantire che il padre tornerà l’uomo di prima. Tuttavia lo invita a considerare il fatto che è ancora vivo, e questo è già un buon segno.