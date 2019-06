“Questa sera non ci regala soverchie emozioni”. Così Gerry Scotti bolla i “10 passi” affrontati oggi a Caduta Libera 2019 da Nicolò Scalfi. Nella puntata di questo giovedì 13 giugno, infatti, il giovane campione in carica non è riuscito a rispondere a ben quattro delle dieci domande finali del quiz, di fatto “mandando il fumo” l’alto montepremi potenziale di 267.000 euro. Qui il video Mediaset per rivedere tutte le risposte di stasera.