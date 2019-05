Bianca Guaccero bis. Ebbene si, la bravissima attrice è confermata al timone di Detto Fatto su Rai2 anche per la prossima edizione. A dispetto dei rumors che parlavano di una possibile cancellazione del programma dai palinsesti di Rai2, il programma dei tutorial non solo ci sarà, ma sarà ancora presentato da Bianca!

Bianca Guaccero: “Ci vediamo a settembre”

“Ci vediamo a settembre“. Con queste parole Bianca Guaccero ha confermato non solo la programmazione nei palinsesti 2019-2020 di Detto Fatto su Rai2, ma anche la sua conduzione. La bravissima attrice, infatti, durante l’ultima puntata ha salutato il pubblico dando appuntamento a settembre con una nuova edizione del varietà di tutorial! Nessuna cancellazione quindi per il programma che, anche quest’anno, si è riconfermato tra i più seguiti di Rai2.

L’ultima puntata ha visto la padrona di casa salutare il pubblico in un clima davvero festoso. Sulle note di “Pem Pem” di Elettra Lamborghini, Bianca ha festeggiato in compagnia dei vari tutor e personaggi che hanno contribuito al successo del programma di Rai2. Non solo, l’attrice sul finale ha voluto inviare anche uno speciale ringraziamento a Caterina Balivo: ”

“Volevo ringraziare anche Caterina Balivo perché mi ha dato in eredità un programma fantastico. Grazie!”

Detto Fatto su Rai2: ritorna a settembre 2019

Tante le emozioni nell’ultima puntata di Detto Fatto con una Bianca Guaccero, che sul finale ha salutato così il pubblico:

“Voglio ringraziarvi uno per uno. Grazie per tutte le emozioni e l’amore che c’avete trasmesso”.

La Guaccero non ha mai nascosto che Detto Fatto è stato molto importante in un momento davvero delicato e difficile della sua vita. L’attrice e conduttrice, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha dichiarato:

Un miracolo, veramente. Detto fatto è arrivato in un momento molto delicato e mi ha restituito tanto amore. Non sarò mai all’altezza di tutto l’amore che ho ricevuto quest’anno.