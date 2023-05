Nella soap americana Beautiful in onda tutti i giorni su Canale 5 interpreta Hope Logan, l’amata figlia di Bridge. Annika Noelle è nel cast dal 2018 quando ha preso il posto dell’attrice Kimberly Matula. Negli episodi americani che stanno andando in onda, Hope è sempre più lontana dal marito Liam. La giovane sembra infatti aver perso la testa per Thomas e questa situazione scatenerà una gelosia cocente in Liam.

Beautiful, intervista ad Annika Noelle – Hope

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva l’attrice Annika Noelle a cui abbiamo chiesto cosa più l’abbia colpita del suo personaggio: “Non riesco a credere siano passati già cinque anni. Il tempo vola quando fai un lavoro che ti piace. Sono onorata di far parte della soap che va in onda da ben 36 anni. Hope sta cercando di fare la cosa giusta, segue il suo cuore. Prossimamente potremmo vederla lottare di più per trovare la serenità”.

In merito alla crisi tra Hope e Liam e all’evoluzione della loro storia ci ha rivelato: “Hope sta provando dei sentimenti per Thomas ma neanche lei è convinta. Non sappiamo quale decisione prenderà e soprattutto se le cose funzioneranno”. Per alcuni l’amore tra Liam e Hope può definirsi tossico. L’attrice è convinta però che lo sia stato in passato ma che invece oggi la relazione tra loro sia stabile: “In passato era un amore tossico. Sono dell’idea che un tradimento non sia ammesso e che nessuno debba usare l’altro come un manichino. Vedremo però se sarà Hope o se sarà invece Thomas a scuotere la stabilità trovata con Liam”.

All’epoca in cui Annika si presentò per il provino di Beautiful le era stato comunicato che avrebbe dovuto interpretare un altro personaggio: “Mi avevano dato un nome falso, Jennifer. Ero circondata da altre ragazze bionde e mi chiedevo il motivo. Solo dopo ho capito che avrei dovuto interpretare Hope, la figlia di Brooke. Un ruolo che mi ha regalato tanta fortuna”.

In conclusione, le abbiamo chiesto quale sia il suo rapporto fuori dal set con Katherine Kelly Lang che interpreta la madre nella soap: “La chiamo mamma. E’ stata subito accogliente e e amorevole quando sono arrivata sul set il primo giorno. Mi ha preso sotto la sua ala protettrice, mi ha guidato e mi ha aiutato”.