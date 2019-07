Cosa ci racconteranno le nuove anticipazioni settimanali di Beautiful? Le prossime puntate italiane della soap, che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, vedranno protagoniste quattro donne in guerra tra loro. Da una parte Hope e Steffy saranno in contrasto per il lavoro. Dall’altra Emma e Zoe si contenderanno il cuore di Xander.

Beautiful anticipazioni, trame da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: la decisione di Ridge interrompe la pace tra Steffy e Hope

Steffy chiede sostegno a Ridge: la ragazza, che già ha rinunciato a Liam, non vuole essere mortificata anche sul lavoro vedendo in giro per l’azienda il suo ex assieme a Hope che lavorano alla HFTF.

Dopo che Ridge ha comunicato che finanzierà la Intimates della figlia a discapito della Hope For The Future, Brooke attraversa un momento di difficoltà. La Logan è delusa dal marito, che ha scelto ancora una volta Steffy e messo all’angolo Hope.

La decisione di Ridge, quindi, pone la parola fine alla pace che si era creata tra le due sorellastre per il bene dei loro figli. Ora è guerra aperta tra le due giovani donne.

Anticipazioni settimanali Beautiful, puntate 8-12 luglio 2019: Emma “rifiuta” Xander, Zoe riparte all’attacco

Xander è sempre conteso da Emma, la ragazza che sta attualmente frequentando, e Zoe, la ex con la quale conviveva a Londra e che lo ha seguito a Los Angeles creando non poco scompiglio.

Ricordiamo che Emma, vittima delle minacce di Zoe sul sito web della HFTF, ha provato a far cacciare la “stalker” dalla città ma, grazie ad un fortuito salvataggio della sfilata della linea di Hope, Zoe ha ottenuto un lavoro da Thorne e Ridge. Ora è una modella della Forrester Creations.

Xander sembra aver fatto la sua scelta e invita Emma a trascorrere con lui un pomeriggio rilassante. La nipote di Justin, però, una volta sola con Xander, non riesce a lasciarsi andare poichè non si sente pronta a spingersi oltre i baci.

Zoe approfitta della situazione e cerca di sedurre il suo ex.

Riuscirà a riconquistare il cuore del giovane Avant? Staremo a vedere!

