Thomas è completamente fuori controllo! Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il primogenito di Ridge, già assassino di Emma, acquisterà della droga. Cosa avrà in mente? Vorrà somministrarla a Hope e approfittare di lei? Andiamo a scoprirlo con le anticipazioni!

Anticipazioni Beautiful, trame puntate americane: Thomas compra delle pasticche

Come abbiamo visto, Thomas è ossessionato da Hope e per averla è disposto a qualsiasi cosa. Anche uccidere. Lo stilista, tornato da New York completamente cambiato, ha lasciato i telespettatori americani a bocca aperta con l’omicidio di Emma Barber.

La nipote di Justin, infatti, una volta scoperto il segreto dello scambio di culle, si è messa alla guida della sua auto per raggiungere Hope e raccontarle tutto. Ma Thomas l’ha inseguita e l’ha fatta finire fuori strada, causandone la morte.

Ora, come se non bastasse, il giovane Forrester si appresterà ad acquistare delle pasticche da una sua vecchia conoscenza ovvero Vincent Walker, il nuovo personaggio di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa. Ecco dunque svelato il ruolo della new entry: è uno spacciatore.

Ma per chi è la droga? Thomas la comprerà per uso personale o per somministrarla a qualcuno?

Beautiful puntate americane: Thomas vuole drogare Liam!

Ancora una volta Liam si troverà in stato confusionale: la perdita di memoria, però, non sarà causata da una delle sue “solite” commozioni cerebrali (!) ma dalla droga che gli sarà somministrata di nascosto da Thomas!

Stando agli spoiler, infatti, il figlio di Bill cercherà di ricostruire una serata di cui ricorda pochissimo ma i cui brevi flashback portano a pensare ad una notte con Steffy (anche lei drogata da Thomas?)! Dunque Liam e Steffy cederanno alla passione ignari di essere sotto l’effetto delle pasticche?

Ricordiamo che i due adesso, spinti da Hope, vivono sotto lo stesso tetto come coinquilini in modo che Liam sia vicino alla figlia Kelly e rappresenti una figura paterna per Phoebe (quando in realtà, e inconsapevolmente, suo padre lo è già, visto che si tratta di Beth, la bimba avuta da Hope e creduta morta durante il parto).

Per cui un riavvicinamento tra Steffy e Liam prima o poi doveva avvenire… ma non in questo modo!

Intanto, qualcuno troverà sospetto il comportamento di Thomas.