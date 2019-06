Nuovo personaggio in arrivo a The Bold and The Beautiful! Il suo nome è Vincent Walker e, almeno per il momento, avrà il ruolo di “cattivo”. Chi è e chi lo interpreta? Andiamo a scoprirlo, con le anticipazioni americane della nostra soap preferita!

Beautiful anticipazioni americane: la new entry Vincent Walker

A breve farà il suo ingresso nelle intricate vicende di Beautiful il bel Vincent Walker. Ancora non si hanno molte informazioni sul nuovo personaggio, se non che è una conoscenza di Thomas Forrester e che, almeno all’inizio, sarà nella lista dei “cattivi”.

Ad interpretarlo, l’attore emergente (e modello) di origini portoricane Joe LoCicero, comparso negli action movie/commedie Spaghettiman (2016) e Cop Chronicles: Loose Cannons: The Legend of the Haj-Mirage (2018).

Il 32enne farà il suo debutto a Beautiful nella puntata americana del 27 giugno 2019 (e a seguire apparirà anche in quella del 2 luglio) e il suo ruolo sarà ricorrente. Sui nostri schermi potremo vederlo solo nel 2020 perchè, come sapete, la programmazione italiana della soap è in ritardo di circa 9/10 mesi rispetto a quella americana.

Anticipazioni americane Beautiful: anche la moglie di Joe LoCicero era un personaggio di Beautiful

Gina Rodriguez's Husband Joe LoCicero Joins The Bold and the Beautiful https://t.co/oQ2gZd9c8L — People (@people) June 10, 2019

La moglie di Joe LoCicero è l’attrice 34enne Gina Rodriguez, protagonista della nota serie tv Jane The Virgin (ruolo per cui ha vinto il Golden Globe per Migliore attrice in una serie commedia o musicale). La coppia si è conosciuta proprio sul set della serie e ha convolato a nozze giusto un mese fa.

Anche la Rodriguez, prima del neo marito, ha fatto parte del cast di Beautiful. I fan della soap potranno ricordarla nei panni di Beverly, personaggio comparso per un totale di 15 episodi fra il 2011 e il 2012. Beverly era un’amica di Dayzee assunta come stagista alla Forrester Creations e accusata (ingiustamente) di spionaggio industriale per conto di Jackie Marone.

Ora il testimone passa a Joe, e in attesa di scoprire qualcosina in più sul suo Vincent, vi do appuntamento con le prossime anticipazioni americane di Beautiful. A presto!