A Beautiful si allarga la cerchia di personaggi a conoscenza dello scambio di culle. Dopo la recente scoperta da parte di Xander, infatti, toccherà anche a Thomas! Il giovane stilista correrà a raccontare tutto a sua sorella Steffy o preferirà tacere per realizzare il sogno di stare assieme a Hope? Ecco quanto succederà nelle trame americane della soap!

Beautiful, anticipazioni trame americane: Thomas chiede spiegazioni a Xander

Come anticipato nei precedenti articoli, Xander ha scoperto accidentalmente che Beth è viva e ora è deciso a rivelare la verità a Hope e Liam. La coppia è sul punto di divorziare, infatti la Logan non vuole più tentare di rimanere incinta e sta spingendo il marito a tornare con Steffy e prendersi cura delle due bambine (la figlia naturale Kelly e quella adottata “Phoebe”).

Proprio un attimo prima delle firme che porranno fine al matrimonio, il cugino di Maya farà irruzione in casa, pronto a svelare il segreto appena scoperto e quindi a evitare il divorzio.

Xander bursts in on Liam and Hope and demands to speak to them alone before they sign anything. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/0dJMoUOSvz #BoldandBeautiful pic.twitter.com/IuYG9uGLhs — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 7, 2019

Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, il ragazzo non riuscirà a parlare, condizionato dal fatto che la fidanzata Zoe rischierebbe la galera, oltre al dottor Reese Buckingham e alla complice Flo Fulton. Insomma, ancora una volta, ad un passo dalla verità, il terribile segreto dello scambio di culle sarà taciuto…

Ma un nuovo personaggio si infiltrerà nella rete di bugie e omissioni: Thomas Forrester! Il figlio di Ridge e Taylor assisterà ai tentativi di Xander di fermare l’annullamento del matrimonio di Hope e Liam.

Looks like Thomas might have a problem with his plans… #BoldandBeautiful pic.twitter.com/lY5bDG8Owq — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 6, 2019

Così, volendo capire il motivo di tanta ostinazione, chiederà spiegazioni al modello, ottenendo solo un nome: Flo Fulton.

Trame americane Beautiful: Flo racconta tutto a Thomas

Deciso ad andare fino in fondo a questa misteriosa storia, Thomas affronterà Flo, la quale cederà raccontandogli quello che ha fatto. Fra le lacrime, la Fulton dirà a Thomas che si è finta la madre biologica di Phoebe nel folle piano di Reese Buckingham, e che la bimba è in realtà Beth, la figlia (creduta morta) di Hope e Liam!

Today on #BoldandBeautiful, Thomas doubts Flo’s tale and demands she tell him the whole story. pic.twitter.com/plsp77vEov — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 10, 2019

Lo stilista rimarrà scioccato dal racconto di Flo. E verrà assalito dai dubbi. Da una parte vorrebbe dire la verità a sua sorella, sempre più legata alla piccola Phoebe, e a Hope, che da mesi piange la morte della sua piccola Beth. Dall’altra preferirebbe tacere, per evitare di far soffrire Steffy e fare in modo che la sorella torni con l’ex: questo ovviamente spianerebbe la strada a Thomas per conquistare Hope e rendere felice Douglas…

Ecco un video dell’intera vicenda:

A truth bomb could lead to disaster on #BoldandBeautiful. 💣 Tune in this week to find out what happens! pic.twitter.com/YVuKqQCspi — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 9, 2019

Cosa deciderà di fare Thomas secondo voi?…