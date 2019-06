Il segreto dello scambio di culle, argomento principale degli episodi statunitensi di Beautiful, sarà finalmente svelato? Ora anche Xander sa che Beth è viva e cercherà di informare i genitori, che sono in procinto di divorziare. Ce la farà il giovane Avant a riunire la famiglia? Ecco le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful!

Beautiful anticipazioni puntate americane: Xander cerca di convincere Zoe e Flo a raccontare la verità

Come già sapete, Xander ha scoperto (in modo del tutto casuale) che la figlia di Hope e Liam è viva. Il cugino di Maya, infatti, ha ascoltato una conversazione tra Zoe e Flo mentre stava entrando in un ufficio della Forrester Creations.

Inorridito da ciò che ha sentito, chiede spiegazioni alla fidanzata, che a questo punto deve raccontargli tutto.

Xander and Zoe's relationship is put to the test when she comes clean about the dark secret she's been keeping. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/RlOiG2Ec45 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/AGyiYk8i1s — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 3, 2019

Xander apprende così che Phoebe, la “figlia di Flo” adottata da Steffy, è in realtà Beth, ovvero la bambina di Hope e Liam creduta morta durante il parto. Scioccato dalla terribile notizia, il ragazzo è deciso ad informare la coppia di genitori e cerca di convincere le due complici a vuotare il sacco.

Do you think Flo will listen to Xander? #BoldandBeautiful pic.twitter.com/EYLzMyyatv — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 5, 2019

Non dimentichiamo che Liam e Hope stanno per divorziare: la Logan, infatti, ritiene opportuno che il marito debba formare una famiglia con Steffy ed essere un papà costantemente presente per Kelly e Phoebe. Soprattutto, Hope non ha intenzione di provare a concepire un altro figlio.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Xander irrompe mentre Liam e Hope stanno firmando i documenti per il divorzio

Liam e Hope, dopo un’ultima notte romantica, sono pronti a dirsi addio. La coppia, in presenza dell’avvocato Carter, sta per firmare i documenti che porranno fine al matrimonio… quando improvvisamente irrompe in casa Xander che, pronto a dire la verità, ferma tutto! Ecco un video:

Their secret shattered a marriage. 💔 Will the truth come out before it’s too late? See what happens this week on #BoldandBeautiful! pic.twitter.com/lUrHhdHH76 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 2, 2019

Sarà la volta buona? O, come accaduto a Zoe (che ha coperto il padre Reese), la paura di perdere una persona cara avrà la meglio? Xander svelerà il segreto o proteggerà la fidanzata?