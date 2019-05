Nelle prossime vicende americane di Beautiful, un altro personaggio scoprirà il terribile segreto dello scambio di culle: Xander Avant! E mentre il cugino di Maya vorrà spiegazioni da Zoe, Hope riabbraccerà la piccola Phoebe, ignara che sia sua figlia Beth. Ecco a voi le nuovissime anticipazioni americane della soap.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: in quanti sono a conoscenza dello scambio di culle?

Da mesi il caso dello scambio di culle sta appassionando i fan d’oltreoceano di Beautiful. Di Reese Buckingham, il ginecologo che ha aiutato a partorire Hope sostituendo Beth con una bimba morta, si sono perse le tracce da un pò. Il medico, infatti, dopo aver estinto i suoi debiti di gioco dando in adozione la neonata ad un’ignara Steffy, ha lasciato Los Angeles.

Flo, complice del piano di Reese (si è finta la madre biologica della bambina), sperava in un futuro col dottore, che però ha preferito partire per conto suo lasciando la ragazza sola col terribile segreto (e con devastanti sensi di colpa).

Da allora ne sono successe di cose, e la cerchia di persone che hanno scoperto lo scambio di neonate si è allargata. Prima Zoe (figlia di Reese) poi Shauna (madre di Flo arrivata da poco in città) sono venute a conoscenza di ciò che hanno fatto il medico e la complice. Ma, seppur sconvolte, hanno ritenuto opportuno mantenere il segreto, sia per evitare la galera sia per non perdere i privilegi dati dalla novella parentela di Flo coi Logan.

Inoltre, mamma Fulton e la modella sostengono che Beth sia comunque amata e che Hope farà sempre parte della sua vita, anche se non come madre…

Anticipazioni Beautiful, trame americane: Xander scopre la verità!

Nonostante il patto col quale le tre donne si sono impegnate a mantenere il segreto, adesso anche Zoe, finora la più risoluta a non far trapelare la verità, sta valutando assieme a Flo la possibilità di confessare.

Zoe becomes concerned that Flo is making things more complicated with Hope and begs her not to reveal their secret. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/onZ8O2P8iw #BoldandBeautiful pic.twitter.com/rLHQzwfCGY — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 17, 2019

E veniamo a Xander. Anche il sugino inglese di Maya saprà tutto e ne rimarrà scioccato. La scoperta avverrà, come spesso accade in queste situazioni, ascoltando per caso una conversazione tra Zoe e Flo.

Avant, infatti, entrando in un ufficio della Forrester Creations, sentirà Flo dire che la bambina di Hope è viva! Rimasto solo con la sua ragazza, pretenderà spiegazioni. Come si giustificherà Zoe? E cosa farà Xander? Deciderà di mantenere a sua volta il segreto per amore di Zoe?

The lie destroyed them. Now will the truth be told? Find out this week on #BoldandBeautiful! pic.twitter.com/iMCvk3oRud — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 26, 2019

Nel frattempo, Hope sarà felicissima di riabbracciare Phoebe (in realtà Beth), tornata a casa dal soggiorno a Parigi assieme alla madre adottiva Steffy e alla sorellina Kelly (figlia di Steffy e Liam).

Come sappiamo, anche se la Logan non può nemmeno immaginare che si tratti della sua bambina, ha instaurato un legame molto profondo con lei, fin dal primo momento.

Hope visits Steffy, elated to hold Baby Phoebe in her arms once again. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/PmoY2Yf1ER pic.twitter.com/BCUaT82FJx — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 24, 2019

Non è il caso che i produttori si decidano a porre fine a questo straziante segreto? Gli spoiler, comunque, dicono che prima o poi Hope capirà che Phoebe è in realtà sua figlia. Non solo: la stagione estiva di Beautiful si tingerà di giallo con un colpo di scena inaspettato, ovvero la morte di uno dei personaggi coinvolti nello scambio di culle! Chi sarà?