Beautiful anticipazioni puntate americane: Liam e Hope divorziano!

Hope, nonostante ami profondamente Liam, decide di divorziare da lui. La difficile scelta della Logan, già convinta da tempo che il marito debba stare con Steffy e le bambine, avviene in seguito alla scoperta della lettera di Caroline. Ecco le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful.

Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope parla a Steffy del suo futuro con Liam

Hope, dopo aver riabbracciato Phoebe (ovvero Beth, la figlia che crede morta), lascia senza parole Steffy con una sconcertante dichiarazione. Le due sorellastre affrontano il discorso “Liam” e la Logan afferma ancora una volta che il posto del ragazzo sia accanto alla ex e alle figlie.

Today on #BoldandBeautiful, Hope attempts to convince Steffy that Hope ending her marriage to Liam is the best option possible. pic.twitter.com/s8CSPe7Gj8 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 28, 2019

Secondo Hope, Liam non dovrebbe fare il papà part-time, ma stare sempre assieme a Kelly. Inoltre, pur non essendo il padre di Phoebe (anche se noi sappiamo che in realtà lo è!), sarebbe bello se rappresentasse per lei una figura paterna costante nella sua vita.

Quindi, detto ciò, la decisione è presa: Hope porrà fine al suo matrimonio con Liam. Perchè è la miglior opzione possibile.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: il triste epilogo della storia d’amore di Hope e Liam

Già una volta la giovane Logan aveva provato a troncare il suo matrimonio con Liam ma, in quell’occasione, sia lo stesso Liam sia Steffy sono riusciti a far cambiare idea a Hope.

Stavolta, però, le cose stanno diversamente e la figlia di Brooke pare decisa ad andare fino in fondo. Hope, infatti, ha diversi motivi per voler cedere suo marito alla sorellastra. Non solo crede che Liam debba essere più presente per Kelly e Phoebe: non ha intenzione di provare ad avere altri bambini (dopo due aborti – il figlio di Wyatt e la figlia di Liam – ormai è convinta che diventare madre non sia scritto nel suo destino), perciò è giusto che Liam si costruisca una famiglia con Steffy e con la loro Kelly.

A tutto ciò si è aggiunta la presenza ingombrante di Thomas e l’affetto per il figlio Douglas. Il bimbo, dopo la morte della mamma, ha preso come punto di riferimento femminile proprio Hope. E Thomas, che sta adottando ogni mezzo per conquistare la Logan, approfitta del legame che si è instaurato tra il piccolo e la ragazza per farla allontanare da Liam.

La lettera che Caroline ha scritto prima di morire e con la quale esprimeva le sue volontà (avrebbe voluto che Hope si prendesse cura di Douglas qualora le fosse successo qualcosa) ha fatto capitolare la fragile Hope. Che ha quindi deciso di dire addio all’amore della sua vita.

Ma qualcuno potrebbe salvare il matrimonio della coppia! Come svelato in un precedente articolo, infatti, Xander scoprirà il segreto dello scambio di culle. Se decidesse di parlare, Hope e Liam riavrebbero la loro bambina e Beth riunirebbe i due innamorati…