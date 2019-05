Ennesimo stratagemma di Thomas nelle puntate americane di Beautiful. Nemmeno il tempestivo arrivo di Liam ha scoraggiato lo stilista che, dopo aver usato suo figlio per conquistare Hope, stavolta mette in mezzo anche la povera Caroline! Ecco le anticipazioni.

Beautiful puntate americane: Thomas mostra a Hope una lettera di Caroline

Thomas Forrester non si ferma davanti a niente e nessuno e, proprio come Dollar Bill ai bei tempi dell’ossessione per Steffy, le sta studiando tutte per prendersi Hope!

Ha mostrato alla giovane Logan un disegno di Douglas in realtà dipinto dallo stesso Thomas; poi le ha fatto vedere un video di Kelly (a Parigi con Steffy) aumentando i suoi sensi di colpa e incoraggiandola a spedire Liam dalla figlia. E durante la permanenza del ragazzo in Europa, l’ha baciata e le ha chiesto di sposarlo!

Neanche il ritorno di Liam, informato da Wyatt delle intenzioni di Thomas, è riuscito a scoraggiare il figlio di Ridge. E così, ora, il Forrester ha in programma un nuovo piano di conquista: usare la defunta Caroline!

Thomas uses Caroline to take his manipulation of Hope up a notch. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/QCOc13pWfU #BoldandBeautiful pic.twitter.com/sSjAolM6RS — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 20, 2019

Thomas dice a Hope che Caroline li avrebbe voluti insieme qualora le fosse successo qualcosa. Come sappiamo, i due stilisti hanno provato a stare di nuovo insieme a New York, finendo però a vivere sotto lo stesso tetto come migliori amici e basta. Così, a quanto pare, Thomas ha spiegato alla ex di non aver mai dimenticato Hope e, prima di morire, Caroline avrebbe manifestato il desiderio di Hope come “mamma” di Douglas se lei non ci fosse più stata.

Non solo. Il figlio di Ridge, come prova delle sue parole, mostra a Hope una lettera di Caroline (senza ombra di dubbio scritta da lui) e Hope ci casca in pieno (ovviamente)!

Hope is clearly affected while reading the letter that Caroline wrote before she died. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/1qYLGqnNTz #BoldandBeautiful pic.twitter.com/K0l6CJvl31 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 21, 2019

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: è la fine per Liam e Hope?

Questa volta il piano di Thomas pare colpire nel segno: stando alle ultimissime anticipazioni, Hope e Liam avranno un confronto straziante. Insomma, tutto porta a pensare che la coppia sia pronta a dirsi addio.

Liam and Hope share a poignant and heartbreaking moment as their marriage crumbles around them. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/8Ykd7R0puk #BoldandBeautiful pic.twitter.com/Y9bZC6FvGz — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 22, 2019

Successivamente, mentre un inconsapevole Ridge consiglierà a Thomas di non interferire nei matrimoni altrui, Liam racconterà a Steffy (tornata a casa da poco) le intenzioni del fratello e i sentimenti profondi di Hope verso il piccolo Douglas.

Sarà la fine per Liam e Hope? Staremo a vedere…