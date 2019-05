Nelle prossime puntate americane di Beautiful, sta per tornare in scena Steffy! La bellissima Jacqueline McInnes Wood, interprete della figlia di Ridge e Taylor dal 2008, è pronta a fare il suo rientro nella soap, dopo una brevissima pausa maternità. Ecco per quando è previsto il suo ritorno e le anticipazioni sul caso dello scambio di culle. La verità sarà svelata o no?

Beautiful, anticipazioni trame americane: la data del rientro di Steffy

Dopo una pausa maternità di appena tre mesi, Jacqueline McInnes Wood è pronta a tornare in scena nei panni di Steffy Forrester. La splendida attrice canadese, fuori dal set da fine febbraio, ha dato alla luce il piccolo Rise Harlen in data 4 marzo.

Il suo rientro a Beautiful è previsto per la prossima settimana, precisamente il 23 maggio. Nella storyline Steffy è partita per l’Europa con le due figlie Kelly e Phoebe: a Parigi si sta occupando degli affari della Forrester International, ma in realtà è stato un pretesto per lasciare soli Liam e Hope, che dovevano affrontare ed elaborare il lutto per la “morte” di Beth.

L’assenza di Steffy, però, non è che abbia migliorato le cose per la coppia. Infatti, con l’arrivo di Thomas la situazione si è non poco complicata. Il primogenito di Ridge e Taylor è innamorato di Hope e sta facendo di tutto per conquistarla.

Liam, convinto ad andare a trovare Steffy e le bambine dalla stessa Hope, si è dovuto precipitare immediatamente a casa, dopo aver saputo da Wyatt le intenzioni dello stilista.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Steffy scoprirà che sua figlia Phoebe è in realtà Beth?

Con la partenza di Liam per Parigi si poteva pensare ad un riavvicinamento del ragazzo alla ex Steffy. Così non è stato, visto il suo tempestivo ritorno a Los Angeles per salvare Hope dalle grinfie di Thomas! Certo, ancora il figlio di Ridge non demorde, quindi staremo a vedere…

Per quanto riguarda lo scambio di culle, che sta tenendo col fiato sospeso i fan americani da qualche mese, si ipotizzava che la verità potesse saltr fuori proprio durante l’assenza di Steffy. O comunque nel corso del mese attuale o subito dopo il suo rientro.

Non sarà così. Stando a quanto dichiarato recentemente dal produttore Bradley Bell:

E’ un segreto che verrà mantenuto a lungo. In fondo sono questi i segreti che regalano una maggior soddisfazione quando vengono finalmente rivelati!

Niente da fare quindi. Gli speranzosi dovranno ancora aspettare…