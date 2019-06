Ci sono persone pronte a tutto pur di ottenere i loro scopi, anche a spingersi oltre, troppo oltre. Stavolta, però, non si parla di Bill Spencer (che al momento è in via di redenzione) ma di Thomas Forrester! I fan d’oltreoceano di Beautiful hanno assistito a qualcosa che ha veramente dell’incredibile: un omicidio! Ecco a voi le anticipazioni americane della soap.

Beautiful anticipazioni americane: Thomas a capo della congiura

Come già spiegato, Thomas ha scoperto il segreto dello scambio di culle grazie a Xander, che gli ha fatto il nome di Flo. La Fulton, interrogata dallo stilista, ha confessato di non essere la madre biologica della bambina adottata da Steffy col nome di Phoebe è che questa è in realtà Beth, la figlia creduta morta di Hope.

Inorridito, Thomas si è precipitato dalla sorella per raccontarle la verità. Salvo poi ripensarci e tenere per sè la preziosa informazione che avrebbe rovinato i suoi piani con Hope. Una volta tornato alla Forrester, dove ormai tutte le altre persone coinvolte nel “caso” (Flo, Zoe e Xander) credono che il segreto sia stato svelato, ordinerà loro di tenere la bocca chiusa. Il più deluso e scosso sarà Xander.

Xander, Zoe and Flo are stunned by Thomas sudden change of heart and his threats against them. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/zsTlAedHyf #BoldandBeautiful pic.twitter.com/SJjRRrnKow — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 14, 2019

Ma non è finita qui, perchè, come accennato in un precedente articolo, anche Emma scoprirà tutto! E per lei sarà la fine.

Accompagnato da una musica degna dei migliori thriller, ecco un video che racconta il giallo di Beautiful!

Obsession turns deadly this week on #BoldandBeautiful, and someone’s going down. 💥 Don’t miss what happens! pic.twitter.com/mmGhbWkZIF — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 16, 2019

Beautiful anticipazioni puntate americane: Thomas uccide Emma!

Anche Emma viene a conosenza del segreto sentendo per caso una conversazione privata. La giovane stagista, a questo punto, sarà la più determinata a voler dire tutto a Hope ma verrà prima minacciata poi uccisa da Thomas!

Today on #BoldandBeautiful, Thomas attempts to explain to Emma that he is trying to protect Hope by not revealing that her daughter is alive. pic.twitter.com/npEz4CgTHU — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 21, 2019

Il figlio di Ridge, completamente in preda all’ossessione per la Logan, inseguirà Emma in auto provocando un incidente mortale: il veicolo della ragazza finirà fuori strada a causa dello speronamento del suo persecutore.

Il cambiamento repentino di Thomas, da quando è uscito di scena nei panni di Pierson Fodé per poi rientrare in quelli di Matthew Atkinson, ha dell’incredibile. Il personaggio si è trasformato a tutti gli effetti in un “cattivo” della soap, addirittura in un killer!

Problemi psichici e tendenza all’omicidio ereditati da mamma Taylor? Chissà…

Intanto i fan americani si stanno ponendo un importante quesito: e se Thomas avesse ucciso anche Caroline?? (Ricordiamo che la nipote di Bill è deceduta mentre era a New York ma la sua morte è avvenuta lontana dagli occhi dei telespettatori e spiegata solo attraverso i dialoghi dei personaggi).